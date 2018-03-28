Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков. Фото: ИА PrimaMedia

Ресурс будет наполняться и систематически обновляться новой информацией

28 марта, PrimaMedia. Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков http://персональныеданные.дети/, направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ведомство.

На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут быть использованы как в рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и просто в виде интересной и познавательной информации. Все материалы разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн среде, о которых сотрудникам Роскомнадзора становится известно в рамках их повседневной работы.

Роскомнадзор старался сделать сайт именно для детей, то есть разместить не просто информационные тексты, презентации, но также тесты и интерактивные игры, целью которых является закрепление прочитанного материала.

Помогать детям разбираться с миром безопасного обращения со своими персональными данными, будут помогать персонажи сайта Вася, Галя, а также Хакер и Агент.

Сайт будет наполняться и систематически обновляться новой информацией, лекциями от сотрудников Роскомнадзора и не только. В планах много интересного и познавательного.