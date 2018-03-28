До матча осталось

Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков. Фото: ИА PrimaMedia

Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков

Ресурс будет наполняться и систематически обновляться новой информацией

28 марта, PrimaMedia. Роскомнадзор ведет информационно-развлекательный сайт для детей и подростков http://персональныеданные.дети/, направленный на изучение вопросов, связанных с защитой прав субъектов персональных данных, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ведомство.

На сайте размещены информационные материалы для детей, которые могут быть использованы как в рамках школьных уроков по теме персональных данных, так и просто в виде интересной и познавательной информации. Все материалы разрабатывались с учетом ошибок детей в онлайн среде, о которых сотрудникам Роскомнадзора становится известно в рамках их повседневной работы.

Роскомнадзор старался сделать сайт именно для детей, то есть разместить не просто информационные тексты, презентации, но также тесты и интерактивные игры, целью которых является закрепление прочитанного материала.

Помогать детям разбираться с миром безопасного обращения со своими персональными данными, будут помогать персонажи сайта Вася, Галя, а также Хакер и Агент.

Сайт будет наполняться и систематически обновляться новой информацией, лекциями от сотрудников Роскомнадзора и не только. В планах много интересного и познавательного.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Пиратские сайты стали блокировать в четыре раза чаще

Замглавы Роскомнадзора рассказал о нарушениях в СМИ

Роскомнадзор: Twitter и Facebook ждет проверка

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Стать участником социальных программ Владимира Николаева стало проще

27 февраля, 12:35

Картина дня

Три депутата-единоросса Думы Уссурийска лишились мандатов по решению суда

12:45

Владивостокцы придут отдать дань памяти кемеровским детям без микрофонов

08:00

Защита экс-мэра Владивостока заявила на суде о незаконной прослушке в ходе расследования

10:50

Экс-глава Хасанского района осужден за махинации с землей

10:05

С будущим генконсульства США во Владивостоке определились интернет-пользователи

10:25

В Приморье начались проверки ТРЦ по следам трагедии в Кемерово
Андрей Акимов: Строительство жилья в ТОР «Большой Камень» - приоритет развития территории
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia