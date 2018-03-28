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Общество. 12:25

Госдума одобрила компенсацию взносов за капремонт для семей с инвалидами

Изменения хотят распространять не только на собственников жилых помещений в возрасте 70 или 80 лет

28 марта, PrimaMedia. Нижняя палата российского парламента в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается расширить список льготников, имеющих право на компенсацию за капремонт, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Изменения хотят распространять не только на собственников жилых помещений в возрасте 70 или 80 лет, которые проживают в семье из неработающих пенсионеров, но и проживающих с инвалидами первой и второй групп.

Ранее Госдума приняла закон, который дает право регионам предоставлять одиноким пожилым людям компенсацию за капремонт в размере 50% и 100% соответственно. Однако если они проживали с инвалидами, то такой возможности они лишались.

При этом авторы законопроекта отметают, что принятый до этого документ стал действенной мерой в сфере поддержки социально незащищенных слоев населения России, передает ТАСС.

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