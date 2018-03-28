Акцию #Заперто запустили в соцсетях после событий в Кемерово

Участникам предлагают сообщать обо всех местах, где закрыты аварийные выходы

28 марта, PrimaMedia. Пользователи социальных сетей запустили флешмоб #Заперто, цель которого избежать повторения событий, аналогичных пожару в кемеровском торговом центре, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

Участникам общероссийской акции предлагают сообщать обо всех местах, где закрыты аварийные выходы, выкладывать их адреса с фотографиями, а в подписи ставить хэштег #Заперто.

Инициаторами флешмоба выступили жители Красноярска, к ним присоединились сообщества из Екатеринбурга и Ростова, сообщает РЕН ТВ.

25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, который потушили утром следующего дня. Жертвами трагедии стали 64 человека, включая 41 ребенка. В рамках уголовного дела задержаны пять подозреваемых. Генпрокуратура поручила проверить ТЦ по всей стране на соблюдение законодательства о пожарной безопасности.