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Приморский краевой суд. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

ВККС выбрала кандидата на пост председателя Приморского краевого суда

Им может стать Игорь Попов, но только лишь после утверждения президентом РФ

28 марта, PrimaMedia. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) накануне поддержала кандидатуру Игоря Попова на должность председателя Приморского краевого суда (ПКС), который сейчас является зампредом, сообщает ИА PrimaMedia.

На пост председателя краевого суда претендовали два кандидата. Согласно информации с сайта ВККС, заявления поступили от действующего и. о. председателя суда, главы административной коллегии Александра Дорохова и зампреда, председателя коллегии по уголовным делам Игоря Попова.

Дорохову — 42 года, 13 лет судейского стажа. С октября 2017 года, после того, как председатель Приморского краевого суда Александр Хижинский подал в отставку, приказом председателя Верховного суда РФ его назначили исполнять обязанности председателя.

Второй кандидат – 54-летний заместитель председателя Игорь Попов. За его плечами – работа следователем в полиции, а с 1994 года приступил к службе в судейской системе. На посту заместителя председателя Приморского краевого суда находится с 2013 года.

Известно, что ВККС отдала предпочтение кандидатуре Попова, которую поддержал представитель Верховного суда РФ.

Как пояснила пресс-секретарь ПКС Виктория Ковалева, назначает на пост председателя президент РФ, и только лишь после подписания соответствующего указа можно будет говорить о том, что стал председателем суда.

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