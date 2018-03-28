Три депутата-единоросса Думы Уссурийска лишились мандатов по решению суда

ЕР. Фото: ИА PrimaMedia

Осенью состоятся выборы по двум округам

28 марта, PrimaMedia. Три депутата фракции "Единая Россия" Думы Уссурийского ГО лишились своих мандатов по решению суда, признавшего допущение ими нарушений актикоррупционного законодательства при заполнении деклараций. Данные нардепов уже удалили с официального сайта гордумы. С этим решением избиратели двух одномандатных округов остались без депутатов, поэтому осенью в Уссурийске ожидается проведение довыборов, сообщает ИА PrimaMedia.

О судебных тяжбах по нарушениям, допущенным тремя депутатами Думы Уссурийска, агентство писало ранее. Речь идет о трех депутатов фракции "Единая Россия", среди которых председатель комиссии по экономической политике, промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству Юрий Шандра, секретарь комиссии по благоустройству, градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству Николай Панченко, член комиссии по социальной политике, защите прав граждан и организации работы Думы и комиссии по бюджету, налогам и финансам Марат Туманов.

Прокуратурой еще в 2016 году было установлено, что некоторые депутаты Думы представили неполные либо недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

"В целом они не задекларировали в отношении себя, своих супругов сведения о размещенных на счетах денежных средствах на общую сумму свыше 70 млн рублей, сведения о наличии ценных бумаг на сумму свыше 25 млн рублей", — комментировала ранее старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

По свежей информации, распространенной в пресс-релизе прокуратуры накануне, суммы выявленных нарушений увеличились.

"Так, они не задекларировали сведения о размещенных на счетах денежных средствах на общую сумму свыше 80 млн рублей, о собственности в виде земельного участка, об имеющихся ценных бумагах на сумму порядка 60 млн рублей", — говорится в сообщении.

В 2016 году городской прокурор внес в Думу Уссурийска представление с требованием рассмотреть вопрос о применении мер ответственности в отношении депутатов-нарушителей. По итогам рассмотрения акта реагирования решением Думы УГО от 27 сентября 2016 года представление прокурора оставлено без удовлетворения.

В связи с этим, прокурор обратился в суд с административным исковым заявлением, по результатам рассмотрения которого районный суд возложил на Думу городского округа обязанность рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутатов, допустивших нарушения закона.

Вместе с тем, на очередном заседании Думы в апреле 2017 года полномочия депутатов, предоставивших неполные и недостоверные сведения о доходах за 2015 год и не исполнивших тем самым обязанности, предусмотренные антикоррупционным законодательством, досрочно так и не были прекращены. Считая такое бездействие Думы городского округа незаконным, прокурор обратился в суд уже с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутатов, нарушивших закон, в судебном порядке.

Уссурийский районный суд административное заявление прокурора удовлетворил. Решением суда постановлено считать прекращенными полномочия трех депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.

На прошлой неделе, 23 августа, Приморский краевой суд оставил указанное решение районного суда без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения. Решение суда считается вступившим в законную силу.

На сайте Думы Уссурийска информацию о народных избранниках тут же удалили. Как пояснил ИА PrimaMedia председатель Думы Уссурийска Николай Рудь, депутаты лишены полномочий. По двум территориям пройдут выборы.

"Из трех отстраненных депутатов один – списочник, два были избраны по одномандатным округам. Поскольку избиратели остались без представителя, будут проведены выборы", — сказал Рудь.

Дополнительные выборы по округам №4 и №9 в Думу Уссурийска состоятся в сентябре 2018 года. Также отметим, что осенью также избирателям города предстоит определиться с депутатом, который будет представлять интересы в Заксобрании Приморья. Избранный по округу №6 Александр Костенко, напомним, вернулся на пост первого вице-губернатора.

Справочно: По данным прокуратуры Приморского края, с начала 2017 года представители надзорного ведомства обращались в Приморские суды 25 раз с вопросом о досрочном сложении полномочий 85-ти депутатов в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства. Судами удовлетворено 20 исков по 76-ти депутатам. И больше всего "депутатов-коррупционеров" прокуратура выявила среди селян.