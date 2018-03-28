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Количество детских смертей на дорогах Приморья увеличилось. Фото: ИА PrimaMedia

Количество ДТП с участием детей на дорогах Приморья увеличилось

В 2017 году произошло 12 смертельных случаев

28 марта, PrimaMedia. В прошлом году было зафиксировано 353 ДТП с участием детей, в которых 12 погибли. Об этом заявил начальник УМВД РФ по Приморскому краю Николай Афанасьев на ежегодном отчете о деятельности приморской полиции в ЗС ПК, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Ситуация с аварийностью на приморских дорогах в прошлом году в целом улучшилась – зарегистрировано 2782 ДТП, что на 7,8 процента меньше, чем в 2016 году, количество погибших выросло – 264 человека. Как отметил Николай Афанасьев, особую обеспокоенность вызывает происшествия с участием детей.

"Нас волнует статистика дорожно-транспортных происшествий, их количество хоть и уменьшилось, но количество смертельных исходов увеличилось, 12 детей в прошлом году погибли. Считаем, что необходимо на это обратить внимание, так же как на преступления, связанные с распространением наркотиков, в том числе через интернет. Если для этого нужны изменения законодательства, то депутаты готовы к этой работе подключиться", -прокомментировал отчет председатель комитета по региональной политике и законности Джамбулат Текиев.

В числе основных причин дорожно-транспортных происшествий специалисты называют превышение скоростного режима и управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году к административной ответственности привлекли 12 940 нетрезвых водителей, кроме того было возбуждено 1200 уголовных дел в отношении тех, кто повторно сел за руль пьяным.

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