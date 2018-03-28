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Автомобили в порту Владивостока в ожидании растаможки. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Приморье пытается отсрочить повышение утилизационного сбора на автомобили

По мнению парламентариев, жители края не успели подготовиться к изменениям и понесут убытки

28 марта, PrimaMedia. Повышение утилизационного сбора с 1 апреля на 50-90% значительно увеличит стоимость самых популярных в Приморье автомобилей и повлечет за собой незапланированные убытки жителей края. На подготовку к нововведению депутаты приморского Заксобрания попросили у Дмитрия Медведева пять месяцев, сообщает ИА PrimaMedia.

Обращение в адрес председателя правительства депутаты ЗСПК утвердили в ходе очередного заседания. Как сообщил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, постановлением правительства РФ от 19 марта 2018 года № 300 "О внесении изменений в перечень видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора" приняты изменения, вступающие в силу с 1 апреля 2018 года. В соответствии с документом на 50-90% увеличиваются ставки утилизационного сбора по некоторым наиболее востребованным автомобилям с объемом двигателя от одного до трех литров.

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"Такое значительное увеличение ставок утилизационного сбора и их введение в сжатые сроки не дали возможности гражданам и юридическим лицам Приморского края, которые приобрели автомобили до вступления в силу постановления Правительства от 19 марта 2018 года № 300, оценить возможный ущерб от повышения ставок, а также адаптироваться к вносимым изменениям. Учитывая, что утилизационный сбор взимается при таможенном оформлении, повышение ставок приведет к существенному росту цен на вновь ввозимые автомобили в Приморском крае", — пояснил Галуст Ахоян.

В связи с приведенными доводами парламентарии Приморья обратились к председателю правительства с просьбой перенести дату увеличения утилизационного сбора с 1 апреля на 1 сентября 2018 года.

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В документации к обращению сказано, что оно подготовлено с целью защиты интересов жителей Приморского края, а также поддержания их "доверия к закону и действиям государства" и в соответствии с принципом "сохранения разумной стабильности правового регулирования".

Депутаты единогласно поддержали обращение к Дмитрию Медведеву.

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