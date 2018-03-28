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Бизнес. Фото: Пресс-служба группы ВТБ в ДФО

ВТБ снизил ставки по кредитам наличными до 11,9%

Предложение действует до 24 июня

28 марта, PrimaMedia. Банк ВТБ запустил акцию, в рамках которой ставка по продукту "Кредит наличными" снижена на 2 пп. Предложение действует до 24 июня 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе группы ВТБ в ДФО.

Оформить кредит наличными на сумму до 5 млн рублей на срок до пяти лет теперь можно под 11,9% годовых. Клиенты могут воспользоваться предложением в случае оформления заявки на сайте банка.

По итогам первых двух месяцев 2018 г. ВТБ выдал кредитов наличными на общую сумму около 98 млрд рублей, превысив показатель двух розничных банков Группы ВТБ за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза.

Одним из драйверов роста продаж стало снижение ставок, в среднем, на 1 пп — прирост выдач кредитов наличными составил 20%.

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