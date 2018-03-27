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Стихийный мемориал в Находке. Фото: Официальный сайт Находкинского городского округа
#Трагедия в Кемерово

Арсеньев, Терней, Шкотово: акции скорби по жертвам пожара в Кемерово охватили все Приморье

Память погибших уже почтили в Находке, Арсеньеве, Артеме, Черниговке (ФОТО, ВИДЕО)

28 марта, PrimaMedia. Траурные акции, посвященные жертвам пожара в Кемерово, проходят в эти дни по всему Приморскому краю. Накануне стихийные мемориалы организовали в Находке, Арсеньеве, Артеме, Черниговке. Сегодня, 28 марта, запланированы аналогичные мероприятия в Чугуевке, Партизанске, Камень-Рыболове, Тернее и других городах и поселках, сообщает ИА PrimaMedia.

По сообщениям из социальных сетей, траурная встреча горожан в Партизанске намечена на 17 часов на городской площади. Люди придут с цветами и зажженными свечами. В Находке жители приносят в сквер возле центральной площади города игрушки и цветы, на здании администрации городского округа приспущен государственный флаг. В Артеме акция памяти прошла накануне в одном из центральных скверов. Также траурные церемонии провели в Арсеньеве и Черниговке. В Тернее акция планируется на 21 час – люди соберутся на центральной площади райцентра. В Камень-Рыболове вечером местные жители из свечей выложат слово "Кемерово". Во Владивостоке акция памяти также планируется на сегодняшний вечер, в 17 часов горожане соберутся на главной площади у мемориала боевой славы.

Во всех городах и селах Приморья учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия, телеканалы и радиостанции изменили сетку вещания в связи с национальным трауром.

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Напомним, большой пожар в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, большинство из них – дети, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно. 28 марта объявлено днем национального траура.

Видеозапись с траурной церемонии в Арсеньеве. Опубликовано на арсеньевском портале "Акула-Медиа"

Акция памяти в Черниговке

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