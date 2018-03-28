Рынок краудфандинга в России увеличился почти вдвое

Активный рост отрасли связан с повышением требований к гражданам со стороны финансовых организаций

28 марта, PrimaMedia. Рынок российского краудфандинга за прошлый год увеличился почти в два раза. Через площадки по сбору "народных" денег прошло 11 млрд рублей по сравнению с 6 млрд рублей в 2016-м, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

По мнению экспертов, активный рост отрасли связан с повышением требований к гражданам со стороны финансовых организаций. В кризисный период банки предпочитают давать займы исключительно клиентам с хорошей кредитной историей. При такой системе многие начинающие предприниматели не могут получить средства и в результате используют народное финансирование.