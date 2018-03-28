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Безнадзорные собаки. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Отпускать или уничтожать? Приморье просит Госдуму принять закон об обращении с животными

Ежегодно около шести тысяч приморцев обращаются за медицинской помощью после нападения безнадзорных собак

28 марта, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания Приморского края направили председателю Государственной Думы РФ Виктору Володину обращение с просьбой поскорее принять закон "Об ответственном обращении с животными". По словам парламентариев, проблема нападения безнадзорных животных на людей постоянно поднимается жителями края на личных приемах, сообщает ИА PrimaMedia.

На очередном заседании приморского парламента комитет ЗСПК по продовольственной политике и природопользованию предложил на рассмотрение депутатов обращение к председателю Госдумы о необходимости скорейшего принятия федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений в области обращения с безнадзорными животными.

"Отсутствие специального федерального закона и нерешенность проблемы обращения с безнадзорными животными способствуют сохранению высокого уровня угрозы безопасности не только для здоровья, но и для жизни граждан, что подтверждает необходимость скорейшего урегулирования вопросов в данной сфере", — подчеркнул актуальность вопроса председатель комитета Евгений Зотов.

Он отметил, что согласно статистике в Приморском крае ежегодно в медицинские учреждения обращаются за помощью около шести тысяч человек, пострадавших от нападения животных. Между тем закон об отлове безнадзорных собак и кошек в крае не работает уже три года. Главной проблемой правоприменения этого закона парламентарии считают отсутствие разъяснения по дальнейшей судьбе животных после отлова.

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"Субъекты РФ применяются различные, часто принципиально противоположные подходы к правовому регулированию отношений, связанных как с обращением и содержанием домашних животных, так и с реализацией государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в целях регулирования их численности. Например, в некоторых субъектах РФ предусматривалась эвтаназия всех отловленных безнадзорных животных, в других применялась методика по отлову, стерилизации и возврату в окружающую среду в прежнее место обитания", — пояснил Зотов.

При этом он подчеркнул, что в январе 2017 года Верховный суд РФ выразил позицию как о незаконности эвтаназии здоровых безнадзорных животных, так и недопустимости их возврата в окружающую среду. То есть отловленных здоровых животных необходимо содержать пожизненно, потому как законодатель не предусмотрел иного способа обращения с ними кроме как "отлов и содержание".

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Все вышеизложенное создает значительные проблемы в решении вопроса безнадзорных животных. В связи с этим ЗСПК предложило ускорить процедуру принятия федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с животными".

К слову, этот ФЗ поступил на рассмотрение депутатов Государственной Думы и был принят в первом чтении еще в марте 2011 года. Работа над ним была возобновлена только в 2017 году после того, как во время своего очередного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил важность гуманного обращения с животными.

Однако рассмотрение проекта федерального закона с предложенными поправками и замечаниями, запланированное на ноябрь 2017 года, так и не состоялось.

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