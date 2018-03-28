Отпускать или уничтожать? Приморье просит Госдуму принять закон об обращении с животными

Безнадзорные собаки. Фото: Мария Бородина, ИА PrimaMedia

Ежегодно около шести тысяч приморцев обращаются за медицинской помощью после нападения безнадзорных собак

28 марта, PrimaMedia. Депутаты Законодательного собрания Приморского края направили председателю Государственной Думы РФ Виктору Володину обращение с просьбой поскорее принять закон "Об ответственном обращении с животными". По словам парламентариев, проблема нападения безнадзорных животных на людей постоянно поднимается жителями края на личных приемах, сообщает ИА PrimaMedia.

На очередном заседании приморского парламента комитет ЗСПК по продовольственной политике и природопользованию предложил на рассмотрение депутатов обращение к председателю Госдумы о необходимости скорейшего принятия федерального закона, направленного на правовое регулирование отношений в области обращения с безнадзорными животными.

"Отсутствие специального федерального закона и нерешенность проблемы обращения с безнадзорными животными способствуют сохранению высокого уровня угрозы безопасности не только для здоровья, но и для жизни граждан, что подтверждает необходимость скорейшего урегулирования вопросов в данной сфере", — подчеркнул актуальность вопроса председатель комитета Евгений Зотов.

Он отметил, что согласно статистике в Приморском крае ежегодно в медицинские учреждения обращаются за помощью около шести тысяч человек, пострадавших от нападения животных. Между тем закон об отлове безнадзорных собак и кошек в крае не работает уже три года. Главной проблемой правоприменения этого закона парламентарии считают отсутствие разъяснения по дальнейшей судьбе животных после отлова.

Очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

"Субъекты РФ применяются различные, часто принципиально противоположные подходы к правовому регулированию отношений, связанных как с обращением и содержанием домашних животных, так и с реализацией государственных полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных в целях регулирования их численности. Например, в некоторых субъектах РФ предусматривалась эвтаназия всех отловленных безнадзорных животных, в других применялась методика по отлову, стерилизации и возврату в окружающую среду в прежнее место обитания", — пояснил Зотов.

При этом он подчеркнул, что в январе 2017 года Верховный суд РФ выразил позицию как о незаконности эвтаназии здоровых безнадзорных животных, так и недопустимости их возврата в окружающую среду. То есть отловленных здоровых животных необходимо содержать пожизненно, потому как законодатель не предусмотрел иного способа обращения с ними кроме как "отлов и содержание".

Очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Очередное заседание Законодательного собрания Приморского края. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

Все вышеизложенное создает значительные проблемы в решении вопроса безнадзорных животных. В связи с этим ЗСПК предложило ускорить процедуру принятия федерального закона № 458458-5 "Об ответственном обращении с животными".

К слову, этот ФЗ поступил на рассмотрение депутатов Государственной Думы и был принят в первом чтении еще в марте 2011 года. Работа над ним была возобновлена только в 2017 году после того, как во время своего очередного послания Федеральному собранию президент Владимир Путин отметил важность гуманного обращения с животными.

Однако рассмотрение проекта федерального закона с предложенными поправками и замечаниями, запланированное на ноябрь 2017 года, так и не состоялось.