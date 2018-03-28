РФ разрешила поставку рыбы из Фукусимы‍

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В апреле 2011 года Москва запретила покупку рыбы у более 200 японских компаний

28 марта, PrimaMedia. Россельхознадзор снял запрет на импорт морепродуктов из шести японских префектур, введённый после аварии на АЭС "Фукусима" в 2011 году, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на сайт Nikkei Asian Review.

Россельхознадзор одобрил ввоз морепродуктов из шести японских префектур, расположенных на северо-востоке и востоке страны: Иватэ, Мияги, Ямагаты, Ниигаты, Ибараки и Тибы.

Кроме того, Россия даже готова принимать морепродукты непосредственно из префектуры Фукусима, где произошла авария, — но только при условии документального подтверждения отсутствия заражения.

Этот шаг со стороны России может помочь рыбной промышленности Японии, пострадавшей от того, что многие страны мира решили воздерживаться от приобретения местных морепродуктов после аварии на АЭС. В апреле 2011 года Москва запретила покупку рыбы у более 200 японских компаний.

После катастрофы многие страны отказались от закупки японской рыбы из опасений радиоактивного заражения. До сих пор по меньшей мере частичное эмбарго поддерживают более 20 стран и регионов, включая Китай и Евросоюз.