Лжепродавца контейнеров во Владивостоке отправили в колонию

Он обманул несколько крупных компаний на 5 млн рублей

28 марта, PrimaMedia. К реальному лишению свободы осужден лжепродавец контейнеров во Владивостоке. Суд приговорил его за содеянное к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.

Как установлено в судебном заседании, фигурант разместил на сайте в сети "Интернет" информацию о возможности поставки разного рода контейнеров от имени представителя официальной компании, специализирующейся на продаже такой продукции.

Зная, что не сможет выполнить взятые на себя обязательства, злоумышленник сообщал лицам, заинтересованным в приобретении контейнеров, не соответствующие действительности сведения о наличии у него интересующего товара и направлял им коммерческие предложения на условиях 70% предоплаты, используя документы компании, представителем которой он якобы являлся.

Введенные в заблуждение потерпевшие – сотрудники нескольких крупных компаний, в рамках достигнутой договоренности перечислили в общей сложности свыше 5 млн рублей, которыми лжепродацев распорядился по собственному усмотрению.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного 5 млн 485 тысяч рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.