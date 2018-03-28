"Зеленый угол" организовали в центре Владивостока, только транспорт тут сдают в аренду

Сейчас так выглядит набережная Цесаревича. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Горожане теперь боятся гулять на пешеходной набережной Цесаревича из-за угрозы быть сбитыми мини-авто (ФОТО)

28 марта, PrimaMedia. Одно из любимых мест отдыха жителей Владивостока – набережная Цесаревича – с приходом тепла стало больше напоминать когда-то знаменитый авторынок "Зеленый угол". Правда, вдоль пешеходной зоны тут припаркованы автомобили размером поменьше и в аренду, зато на любой вкус-цвет-кошелек. Горожане открыто говорят о том, что приятное место для прогулок сейчас превратилось в некомфотную зону, где могут не только сбить, но и затоптать – лошадей тут тоже хватает, сообщает ИА PrimaMedia.

Набережная Цесаревича – часть бывшей территории 178 СРЗ, открыта 27 октября 2012 года, к 125-летию Дальзавода, одного из старейших судостроительных и судоремонтных предприятий города, при закладке которого в 1891 году присутствовал цесаревич, а в последствии последний русский царь Николай II.

Автопарк тут был и ранее, но с приходом нынешнего сезона, по словам горожан, всевозможных машинок, танков и лошадок стало втрое больше. Их установили вдоль пешеходной зоны, а где тротуара не хватило – на газонах. Газоны нещадно используются и под другие развлечения, в частности батуты.

"Сегодня гуляли на Цесаревича, там какой— то кошмар. Десятки метров аккумуляторных детских машин, паровозик, карусели, батуты... Всё гремит, стучит, дурацкая музыка от аттракционов... Как было раньше хорошо — тихо, спокойно. Приедешь, погуляешь, подумаешь о своём... Деткам вполне хватало детской площадки в конце набережной", — пишет perminova_l_a.

Машинки на любой вкус и цвет. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Огромный выбор игрушечных машинок. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Несколько десятков метров авто, лошадок и танков. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 3

"Отвратительное впечатление от прогулки с ребенком по Цесаревича! Хочется отдельно поблагодарить родителей, которые берут своим детям в прокат вот эти машинки, но совсем забывают объяснить, что на машине нельзя сносить других людей. Один такой "ладаседанбаклажан" лет 4-х просто влупился на маленькой, но все-таки скорости в наших детей. Хорошо, не пострадали, но могли же неудачно упасть. А папа этого чудо-водителя просто переставил машину с таким видом, как будто это мы его чаду кататься мешаем!!! На минутку — на пешеходной набережной. А через минуту мадам не старше на белом мерседесе влупилась во взрослую пару. Хоть бы отдельную зону оборудовали для этого!!!! Там гуляют малыши, которые только начинают топать. Такого и вообще переедут и не заметят", — подтверждает maru_marketing.

"На набережной Цесаревича слишком много прокатных машинок, уже негде ногой ступить, обязательно споткнешься об какую-нибудь клячу! Я уже не говорю про стоящий хлам, переклееный скотчем, и всевозможный плюшевый транспорт, чёрный от грязи", — отмечает в своем блоге georgy_voloshin.

Боитесь живых лошадей? Катайтесь на плюшевой. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Плюшевые животные на колесиках. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Автопарк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Плюшевые животные на колесиках. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

"Говорят, что уже готовят какую-то петицию, чтобы убрать этот страшный базар-вокзал китайских игрушек и аттракционов с набережной Цесаревича. Скорее, пожалуйста, скорее подписывайте её там. Это ж просто ужасный ужас и мрачный мрак. Весь вид приличной зоны отдыха портят", — считает khabibulina_k.

"Машины и аттракционы — это прямо перебор, я за чистую набережную", — говорит primkiter.

"Единственное приятное место для прогулок превратили в гадюшник. А еще и лошади", — подчеркивает kislik.anastasia.

Кстати, машинки машинками, но ведь тут еще и на лошадях и пони теперь покатушки устраивают. Место для катаний тоже никак не ограничено – все на одной прогулочной зоне.

Кроме мини-авто на набережной катают на лошадях. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Ну или на пони - они грустные и почти безобидные. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 2

В соцсетях горожане обсуждают идею обратиться с коллективной жалобой в администрацию Владивостока, чтобы защитить свои права на безопасность и хороший отдых.

Выбор богат. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Машинки. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Карусель. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Налаживают новый аттракцион. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Машинки. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Вытоптанный газон. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Автопарк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Мотоциклы для смелых. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia В будни утром здесь тихо, в выходные - опасно. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia А зачем нам газоны? Давайте их вытопчем. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Авто- и зверопарк. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Паровозик. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 12

Между тем, набережная Цесаревича – территория хоть и в городе, но частная, потому город за нее не в ответе, а наведение порядка полностью лежит на плечах компании-собственника — АО "Центр судоремонта "Дальзавод". В пресс-службе акционерного общества назвали происходящее сейчас на набережной "несерьезными вещами, которые не хочется комментировать". Потому за официальным комментарием ИА PrimaMedia пришлось обратиться в головную контору — АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС). Здесь долго рассуждали, что сделали благо жителям Владивостока, открыв закрытую ранее территорию. К тому же Дальзаводу ежегодно приходится вкладывать серьезные суммы в поддержание санитарного порядка и охрану территории. Представитель пресс-службы центра взял двухдневную паузу и лично прошел по заполоненной машинками и аттракционами набережной.

В итоге в ДЦСС признали, что машинки и аттракционы здесь работают самовольно.

"Биотуалеты и продовольственные киоски установлены на законных основаниях, с ними заключены соответствующие договоры. Аттракционы работают без договоров, то есть неофициально", — пояснил руководитель пресс-службы ДЦСС Сергей Викторов.

По его словам, аттракционы востребованы, потому им не предъявляется никаких претензий. От вопроса, любой ли зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя человек может тут заниматься своей деятельностью, источник агентства уклонился.

Организацией какой-то спецзоны для катаний на машинках и лошадях ДЦСС заниматься не планирует.

"Если нарушаются правила безопасности пешеходов – это в правоохранительные органы и прокуратуру. Эти же органы, а не мы, должны также проверить, законно ли на набережной занимаются предпринимательской деятельностью. Идея была — дать место отдыха горожанам, а выходит, что проще его закрыть", — подытожил Викторов.