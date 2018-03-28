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Синоптики дали неустойчивый прогноз погоды на выходные. Фото: ИА PrimaMedia

Дождь или снег: синоптики дали неустойчивый прогноз погоды на выходные в Приморье

Температура днем составит +6…+11 °C, при прояснении до +16 °C

28 марта, PrimaMedia. В предстоящие выходные дни погода в Приморье будет неустойчивой. В ночь на субботу Приморье окажется под влиянием гребня антициклона, смещающегося с акватории Японского моря на северо-западную часть Тихого океана. Осадков не ожидается. В антициклональном поле воздух выхолодится до −2…−10 °C, на побережье будет теплее, +2…−3 °C, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

Утром 31 марта край накроет облачность фронтального раздела. Местами возможны небольшие осадки в виде дождя, в утренние часы на севере со снегом. Температурный фон днем составит +6…+11 °C, при прояснении до +16 °C. В ночь на воскресенье осадки прекратятся, давление будет расти.

Ночные температуры воздуха существенно не изменятся. Солнечным днем 1 апреля при слабом ветре воздух в континентальных районах прогреется до +10…+21 °C.

На побережье Приморья южным ветром с моря будет выноситься более прохладный морской воздух, здесь +3…+9 °C. Во Владивостоке днем в субботу возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный свежий.

Температура воздуха ночью около 0 °C, днем воздух прогреется до +5…+8 °C. В воскресенье облачная с прояснением днем погода, осадков не ожидается. Ветер южный умеренный, в конце дня до сильного. Температура воздуха ночью +1…+3 °C, максимальная днем +7…+9 °C.

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