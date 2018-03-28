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Елена Пинчук. Фото: Владимир Высоцкий

Независимая Ассоциация поддержки инклюзивного образования начнет работу во Владивостоке

Её основатели хотят позаботиться не только о детях, но и об учителях

28 марта, PrimaMedia. Независимая Ассоциация поддержки инклюзивного образования впервые начинает работу во Владивостоке. Создали ассоциацию энтузиасты, среди которых есть родители детей с аутизмом и другими особенностями развития. Они расскажут о целях и задачах новой организации на образовательной конференции, которая пройдет с 30 марта по 3 апреля, сообщает ИА PrimaMedia.

Организаторами Всероссийской научно-практической конференции "Педагог нового поколения: проблемы и перспективы инклюзивного образования" выступают Дальневосточный федеральный университет, Дальневосточный региональный научный центр Российской академии образования, общественная организация "Центр нравственно-эстетического воспитания и здоровья" и неформальное общество помощи аутистам "Маленький принц".

Как рассказала корр. агентства руководитель "Маленького принца" Елена Пинчук, целью новой ассоциации станет помощь всем участникам процесса внедрения инклюзивного образования – не только детям, но и их учителям.

"Инклюзивное образование во Владивостоке делает свои первые шаги, пока в основном, в частных школах, — говорит Елена. – Система еще находится в периоде становления, и сложно прийти к чему-то хорошему, если не уделять внимание всем участникам процесса – и учителям, и здоровым детям, которые учатся вместе с особенными детьми. Мы планируем ежемесячно проводить мероприятия – встречи, дискуссионные площадки, посвященные инклюзии. Я вижу это как живой творческий процесс. Кстати, одна из создателей ассоциации, Инга Гаврилова, мама обыкновенных нейротипичных детей".

Частью событийных мероприятий конференции станет праздник в кинотеатре "Океан", посвященный Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма и четырёхлетию неформального общества помощи аутистам "Маленький принц". Он начнется 1 апреля в 12.00. Юные участники театрально-цирковой студии "Маленького принца" покажут, чему научились на занятиях, представят арт-объект "Человек вверх ногами вниз ногами", запустят воздушные шары. В фойе "Океана" планируется благотворительная выставка-распродажа.

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