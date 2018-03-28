В Приморье хлынут тонны морепродуктов из Фукусимы

Тонны морепродуктов из Фукусимы хлынут в Приморье. Фото: pixabay.com

Запрет на поставку продукции из этих префектур Японии больше не действует

28 марта, PrimaMedia. Россельхознадзор одобрил ввоз морепродуктов из шести японских префектур, расположенных на северо-востоке и востоке страны: Иватэ, Мияги, Ямагаты, Ниигаты, Ибараки и Тибы сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на сайт Nikkei Asian Review.

Кроме того, Россия даже готова принимать морепродукты непосредственно из префектуры Фукусима, где произошла авария, — но только при условии документального подтверждения отсутствия заражения.

Поставки морепродуктов из японских префектур на прилавки магазинов Приморского края давно стали традицией. Приморье ежегодно наращивает товарооборот со Страной восходящего солнца. Японские партнеры приморских предприятий постоянно посещают наш край в составе представительных делегаций в целях расширения деловых связей. Поставки рыбной продукции как на приморский рынок, так и транзитом через Приморье в другие регионы страны — одна из важных задач торгово-экономических связей двух стран. Решение Россельхоознадзора о снятии запрета на поставку морепродуктов из пяти префектур Японии, в том числе Фукусимы — очередной шаг в совместной межгосударственной и межрегиональной работе.

Этот шаг со стороны России может помочь рыбной промышленности Японии, пострадавшей от того, что многие страны мира решили воздерживаться от приобретения местных морепродуктов после аварии на АЭС. В апреле 2011 года Москва запретила покупку рыбы у более 200 японских компаний.

После катастрофы многие страны отказались от закупки японской рыбы из опасений радиоактивного заражения. До сих пор по меньшей мере частичное эмбарго поддерживают более 20 стран и регионов, включая Китай и Евросоюз.