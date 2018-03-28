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агентство проверяет торговые центры. Фото: ИА PrimaMedia
#Трагедия в Кемерово

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару

Детская зона в «Центральном» – без плана эвакуации, запертые пожарные ящики - без ключей

28 марта, PrimaMedia. После трагедии в Кемерово люди задумались о своей безопасности в торговых центрах и кинотеатрах. Чтобы понять, смогут ли жители Владивостока спастись в случае пожара, корреспонденты PrimaMedia Каролина Ереванцян и Татьяна Сопчук провели проверку ТЦ "Зелёный Остров", "Черёмушки", "Кристалл", "Центральный" и Clover House.

Как выяснилось, во многих центрах нарушены нормы пожарной безопасности: в пожарных ящиках нет ключей, не хватает огнетушителей и закрыты аварийные выходы. На последнем этаже ТЦ "Центральный" с детской зоной находиться действительно опасно – там не были замечены ни план эвакуации, ни огнетушители. Кроме того, аварийный выход из магазина сейчас используется как служебный. Возле него находится зона отдыха с кожаными диванами.

В ТЦ "Черёмушки" нарушений замечено не было, но на просьбу показать выходы для эвакуации, персонал сказал "вы не переживайте, мы всегда здесь". В ТЦ Кристалл нарушений на первый взгляд нет, там открыты 2 эвакуационных и четыре обычных выхода из помещения, на каждом этаже висят ящики с ключами.

В ТЦ Clover House корр. нашли противопожарную систему, но не увидели необходимое количество огнетушителей. Когда охранники заметили их, то после небольшой погони попросили покинуть ТЦ, угрожая забрать камеру.

Более подробно о том, как ТЦ Владивостока готовы к ЧП – смотрите в ролике ИА PrimaMedia.

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