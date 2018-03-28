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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 29-ти регионах России

В Роспотребнадзоре успоколили, что ситуация находится под контролем

28 марта, PrimaMedia. В 29 регионах России заболевания гриппом превысили эпидемический порог. Об этом сообщил Роспотребнадзор. Кроме того, по данным ведомства, наблюдается превышение эпидпорога в восьми областных центрах без эпидемии в самих субъектах, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

"В Российской Федерации на 12 неделе текущего года (19.03.2018–25.03.2018) превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению зарегистрировано в 29 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Эпидемический порог — это показатель, превышение которого означает начало эпидемии. В Роспотребнадзоре разработана методика расчета, на основании которой для вычисления эпидемических порогов используются статистические сведения о суммарной заболеваемости гриппом и ОРВИ за календарные недели каждого года в течение последних 5–10 лет.

Опираясь на эту методику, Роспотребнадзор предупредил о массовых заболеваниях гриппом в нескольких регионах страны. Так, среди детей возрастной группы ноль-два года недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ и гриппом превышены в 10 регионах, среди детей возрастной группы три-шесть лет — в 18, среди детей 7–14 лет — в 21, среди детей старше 15 лет и взрослых — в 27 регионах.

За отчетную неделю было обследовано более 10 тысяч человек. Доля вирусов гриппа в структуре положительных находок выросла до 67,8%, превалируют вирусы гриппа В (21,7%) и, А(H1N1) pdm09 (25,54%), сообщило ведомство. В Роспотребнадзоре успоколили, что ситуация находится под контролем.

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