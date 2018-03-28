Ученые разработали зубной датчик для подсчета калорий

Он поможет изучать пищевое поведение, исследовать влияние разных диет на состояние организма

28 марта, PrimaMedia. Размер датчика составляет около двух миллиметров. Изобретение состоит из трех слоев и работает по принципу губки. Так, нижний слой абсорбирует микрочастицы, два верхних слоя передают информацию на устройство о том, какие продукты человек съел, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Врачи заявили, что датчик поможет изучать пищевое поведение, исследовать влияние разных диет на состояние организма. В перспективе новинка поможет диагностировать различные заболевания.