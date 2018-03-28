Пожарные получат дополнительную материальную помощь

Соответствующий законопроект подготовили в МЧС

28 марта, PrimaMedia. В России подразделения пожарной службы, работающие на договорной основе, получат дополнительное финансирование и смогут самостоятельно распоряжаться деньгами. В качестве примера приводится опыт ФГУП "Охрана", которое хоть и является структурой Росгвардии, однако в рамках своих полномочий может самостоятельно распределяет вырученные от заключенных договоров средства, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на телеканал "360".

Соответствующий законопроект подготовили в МЧС. В среду комитет Госдумы по безопасности должен его рассмотреть.

Согласно законопроекту, необходимо изменить организационно-правовой статус подразделений Государственной противопожарной службы, которые на договорной основе работают с крупными предприятиями. Члены правительства считают, что нововведение позволит подразделениям закупить современную технику и поднять зарплаты сотрудникам.

Пожарная служба обеспечивает безопасность на объектах нефтегазового комплекса, энергетики, машиностроения и культурного наследия, а также на промышленных предприятиях и в местах массового скопления людей.