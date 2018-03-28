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Краб на блюде. Фото: ИА PrimaMedia
Большая Рыба

Александр Дупляков: Повысить отдачу крабового промысла можно с помощью тарифных механизмов

«Аукционы ради аукционов» - это про передел рынка, а не про повышение эффективности отрасли, уверен президент Ассоциации добытчиков краба ДВ

28 марта, PrimaMedia. Если государство считает необходимым повысить финансовую отдачу от промысла крабов, это можно и нужно сделать именно с помощью тарифных механизмов, не разрушая при этом годами выстроенную систему получения доступа к водным биоресурсам. Изъятие же крабовых квот из действия "исторического принципа" и очередная продажа их на аукционах принесут рыбной отрасли страны значительный вред, несоизмеримый с разовым поступлением в бюджет вырученных на торгах денег. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, ставший 21 марта вместе с президентом Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Германом Зверевым гостем программы "Токарев. Дело", сообщает ИА PrimaMedia.

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Напомним, что в ходе беседы с ведущим программы Кириллом Токаревым и заместителем руководителя Росрыболовства Петром Савчуком президент ВАРПЭ отметил, что поспешные и малообоснованные решения об изъятии некоторых промысловых объектов из действия "исторического принципа", который составляет правовую основу российского рыболовства, могут "обнулить" все результаты работы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство, ФАР) по повышению прозрачности рыбной отрасли страны, подготовке качественной законодательной базы для деятельности всего рыбохозяйственного комплекса РФ.

Комментируя ситуацию, Александр Дупляков прогнозировал, что в случае принятия решения об изъятии крабов из действия "исторического принципа" оно будет закреплено в базовом законе "О рыболовстве" лишь общей формулировкой, которая впоследствии позволит легко "изымать" любой промысловый объект из действующей системы распределения квот.

— Это (то есть "аукционные инициативы" в отношении крабов – ред.) вызывает обеспокоенность всего рыбацкого сообщества, потому что в законе ведь не будет указано, что это касается только крабов. Будет общая формулировка. И в дальнейшем будет приниматься решение, какой объект изъять, на уровне правительства, на уровне других ведомств, какой объект. То есть это – основательный подрыв базового принципа, — отметил Дупляков.

По мнению президента Ассоциации добытчиков краба ДВ, нынешние "аукционные инициативы" — это всего лишь некий "пробный шар".

— Это — идея определенной компании зайти на рынок. А аппетит приходит во время еды. Сейчас это крабы. Потом будут другие объекты. Все это потом можно будет исключить, уже не меняя закон, — заявил Дупляков.

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Участник программы также напомнил, что вопрос о сохранении (или отмене) "исторического принципа" в отечественном рыболовстве обсуждается вот уже 4 месяца, однако "четкой и внятной" позиции органов власти рыбаки пока не услышали.

— Единственно, Аркадий Дворкович высказался на IV Съезде рыбаков (26 февраля этого года – ред.) достаточно однозначно. Спасибо ему за это. Но в отношении других чиновников, естественно, такого нет. Проблема как бы существует, но не озвучивается. И это вызывает еще большее беспокойство от того, что где-то там, в далеких кабинетах будущее отрасли решается без участия рыбацкого сообщества. Это серьезная опасность для бизнеса, — считает президент отраслевой ассоциации.

Отвечая на реплику замглавы Росрыболовства о том, что крабовый промысел сегодня не дает, по мнению чиновников, должной отдачи в бюджет и в развитие отрасли, а также считается непрозрачным, Александр Дупляков отметил, что простым изъятием квот у нынешних предприятий для аукционных торгов эти проблемы – если они действительно существуют – не решить.

— Идея проведения аукционов – "идея без идеи". То есть — аукцион ради аукционов. Петр Иванович (замглавы Росрыболовства Савчук – ред.) привел доводы о непрозрачном крабовом бизнесе, о низкой отдаче. Но почему введение аукционов это может изменить? – прокомментировал Дупляков. — Кроме того, я не согласен в части отдачи. Выручка отрасли за 2017 год составила 310 млрд рублей. 15% от выручки отрасли принес крабовый сегмент. При этом доля вылова краба – 1,8% от ежегодного общероссийского вылова. Это неплохая пропорция. Должна ли она быть выше? Если государство так посчитает, то можно ввести тарифные механизмы для изъятия сверхприбыли, если государство считает, что такая сверхприбыль есть. Но вводить аукционы ради этого — нецелесообразно.

Участник программы напомнил, что на сегодняшний день в РФ нет рыбохозяйственных предприятий, специализированных на добыче исключительно крабов. И крабовые квоты формируют в прибыли компаний важный "финансовый сегмент", который позволяет реализовать инвестпрограммы, связанные с развитием промысла других видов, модернизацией флота и строительством береговых предприятий.

— Нет крабовых монопредприятий. Все взаимосвязано. Если сейчас этот серьезный финансовый сегмент "вырвать", то все "посыплется". Этого нельзя делать, — сказал Александр Дупляков, добавив, что продажа изъятых квот на аукционах неизбежно негативно отразится на стоимости морепродуктов и рыбы на внутреннем рынке.

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