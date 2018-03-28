"Приморкрайстрой" взыскал со строителей гостиницы Hyatt более 200 млн рублей

Hyatt на Набережной. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

И истец, и ответчик являются подведомственными департаменту градостроительства Приморья учреждениями

28 марта, PrimaMedia. Арбитражный суд рассмотрел дело по иску "Единой дирекции по строительству объектов на территории Приморского края" (КППК "Приморкрайстрой") и вынес решение о взыскании более 200 млн рублей с АО "Наш дом — Приморье", являющемуся заказчиком-застройщиком двух многофункциональных гостиничных комплексов Hyatt во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia.

"Взыскать с АО "Наш дом — Приморье" в пользу казенного предприятия "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" 201,1 млн рублей, составляющих 196,3 млн рублей основного долга, 4,5 млн рублей пени и 200 тысяч рублей государственной пошлины", — говорится в резолютивной части решения суда.

Напомним, и "Приморкрайстрой", и АО "Наш дом — Приморье" являются учреждениями, подведомственными департаменту градостроительства Приморского края.