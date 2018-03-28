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Вадим Самойлов. Фото: официальная страница в ВКонтакте Вадима Самойлова https://vk.com/vrsamoylov

Вадим Самойлов «Агата Кристи» выступит во Владивостоке 1 апреля

Стоимость билетов от 1,2 до 3,5 тысяч рублей

28 марта, PrimaMedia. Долгожданный концерт Вадима Самойлова — легендарной рок-группы "Агата Кристи", на песнях которой выросло не одно поколение слушателей, состоится 1 апреля во Владивостоке. На концерте Вадим исполнит любимые песни группы "Агата Кристи", а также – композиции из сольных проектов и премьеры новых песен. Выступление будет традиционно сопровождаться обновленным масштабным видео-шоу от легендарного режиссера Виктора Вилкса, сообщили ИА PrimaMedia организаторы концерта.

"Агата Кристи" просуществовала более 20 лет и завершила свою деятельность в 2010 году. Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен с которых стали всенародными хитами.

Где: Fesco Hall в 19.00. Сколько: от 1,2 до 3,5 тысяч рублей

Справка: 8 (423)251-78-38

Билеты: neborecords.ru

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