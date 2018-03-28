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Общество. 16:20

Google засудили за нарушение авторских прав

Суд решил, что компания неправомерно использовала язык программирования Java

28 марта, PrimaMedia. Корпорация Google проиграла суд против Oracle. Сумма компенсации пока не называется, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

Суд решил, что Google неправомерно использовала язык программирования Java, разработанный Oracle, просто скопировав его, пишет "РИА Новости".

Разработчик программного обеспечения Oracle подал в суд на Google еще в 2010 году, пожаловавшись, что недополучает доход из-за нарушения авторского права со стороны интернет-гиганта. К снижению выручки привело решение Google распространять операционную систему Android бесплатно.

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