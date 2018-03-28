На пост главы Хасанского района в Приморье претендуют «бывшие»: депутаты, главы и прокурор

Администрация Хасанского района. Фото: ИА PrimaMedia

«Единой России» рекомендуют активнее проявить позицию при определении нового руководителя

28 марта, PrimaMedia. Судьба поста главы Хасанского района, ставшего вакантным после досрочной отставки Сергея Овчинникова, решится в ближайшие дни. На пост главы заявилось 10 кандидатов, предоставивших документы в конкурсную комиссию. Во второй тур прошло четыре человека. Последний этап конкурсного отбора состоится 30 марта. В этот же день пройдет заседание Думы муниципального района, в ходе которого будет определен новый глава. Итоговое решение будет зависеть от позиции фракции "Единая Россия", которая имеет в представительном органе большинство, сообщает ИА PrimaMedia.

Сергей Овчинников, руководивший Хасанским районом с 2013 года, покинул пост на следующий день после досрочных выборов главы Славянского городского поселения, которые состоялись 24 декабря 2017 года. Сам Овчинников заявил, что уходит по собственному желанию, но возглавит штаб по подготовке президентских выборов в Хасанском районе. Решению Овчинникова о досрочном сложении полномочий предшествовали информационные провокации о том, что его якобы задержали по делу о махинациях с землей. Данная информация не подтвердилась, а сам Сергей Овчинников пригрозил ресурсу, где появилась информация, судебным разбирательством. После этого портал "утку" удалил. А через несколько дней Овчинников все же ушел. По данным источников ИА PrimaMedia, не без давления со стороны определенных групп.

Врио главы района стала Ирина Старцева, занимавшая до этого должность заместителя главы администрации Хасанского района. На прошлой неделе конкурсная комиссия во главе с вице-губернатором Дмитрием Братыненко приступила к работе. 22 марта прошел первый этап – в комиссию поступило 10 пакетов документов. Сегодня, 28 марта, состоялся второй этап, в ходе которого комиссия рассмотрела документы и отсеяла шесть претендентов, предоставивших неполную информацию.

К собеседованию, третьему этапу, который состоится 30 марта, допущены четыре претендента, среди которых: депутат первого созыва Думы Хасанского района, железнодорожник Виктор Прокопчик, глава Хасанского поселения Иван Степанов, бывший руководитель аппарата администрации района Валерий Алпатов и бывший прокурор Хасанского района Станислав Буркун.

На рассмотрение представительного органа, который примет решение по будущему главе, согласно положению о конкурсе, должно быть внесено не менее двух кандидатур. Ожидается, что внеочередное заседание Думы Хасанского района состоится в тот же день, 30 марта. В представительном органе ИА PrimaMedia уточнили, что это только предложение, решения по дате проведения внеочередного заседания нет.

Стоит полагать, что решение по будущему руководителю района будет зависеть от голосования фракции "Единая Россия", которая имеет в Думе большинство. Во фракцию единороссов входит 16 депутатов. КПРФ представляют четыре человека, у "Справедливой России" и ЛДПР – по два нардепа.

По мнению депутата Госдумы, руководителя Дальневосточного межрегионального координационного совета "Единой России" Сергея Сопчука, партия должна проявить свою позицию в процессе конкурсного отбора.

"Механизм есть. Очень важно скоординировать свою работу с конкурсной комиссией. Партия может через институт фракции проявить свою позицию. Определить кандидатуру через решение местного политсоветсовета и рекомендовать депутатам фракции поддержать ту или иную кандидатуру", — считает Сергей Сопчук.

Отметим, что по такому принципу было принято решение по кандидату на пост главы Владивостока. Позицию фракции сформировал президиум регионального политсовета "Единой России".