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Приморские синхронистки поборются за путевки в сборную края. Фото: департамент физической культуры и спорта Приморского края

Приморские синхронистки поборются за путевки в сборную края

В краевых стартах примут участие спортсменки из Уссурийска, Находки, Партизанска, Артема, Владивостока

28 марта, PrimaMedia. Чемпионат и первенство Приморского края по синхронному плаванию пройдут с 29 по 31 марта во Владивостоке, в бассейне спорткомплекса "Олимпиец". В краевых стартах примут участие спортсменки из Уссурийска, Находки, Партизанска, Артема, Владивостока. В программе состязаний индивидуальные и групповые выступления, сообщили ИА PrimaMedia в департаменте физической культуры и спорта Приморского края.

Открытие соревнований состоится в четверг, 29 марта, в 09.45. Награждение победителей и призеров пройдет 31 марта в 12.30.

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Увидеть зрелищные выступления синхронисток на воде приглашаются зрители, вход свободный.

Программа соревнований

29 марта (четверг)

09.00 – 09.30 – разминка комбинированные программы;

09.45 – 10.00 Парад открытия соревнований;

10.15 – 11.30 – соревнование комбинированные программы;

11.30 – 12.00 – разминка соло (техническое, дуэты технические);

12.00 – 13.00 – соревнования соло (техническое, дуэты технические);

13.00 – 13.45 – разминка обязательная программа (13-15 лет);

14.00 – 16.00 – соревнования обязательная программа (13-15 лет);

16.00 – подсчет результатов, жеребьевка произвольных программ.

30 марта (пятница)

09.00 – 09.30 разминка группа (произвольная и техническая программы);

09.45 – 11.00 соревнования группа (произвольная и техническая программы);

11.00 – 11.30 разминка соло (произвольная программа);

11.45 – 13.00 соревнования соло (произвольная программа);

13.15 – Подсчет результатов.

31 марта (суббота)

09.00 – 09.30 разминка (дуэты, произвольная программа);

09.45 – 12.00 соревнования (дуэты, произвольная программа);

12.30 Парад закрытия, церемония награждения

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