Россиянам списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов

Рост связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году

28 марта, PrimaMedia. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в течение прошлого года списала у россиян 2,2 трлн рублей безнадежных долгов, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

По информации ведомства, сумма увеличилась на 300 млн рублей по сравнению с данными 2016 года. Об этом пишут "Известия".

В ФССП отметили, что рост списаний безнадежных задолженностей связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году.

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