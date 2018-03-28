До матча осталось

Общество. 17:00

Россиянам списали 2,2 трлн рублей безнадежных долгов

Рост связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году

28 марта, PrimaMedia. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) в течение прошлого года списала у россиян 2,2 трлн рублей безнадежных долгов, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на "Федерал Пресс".

По информации ведомства, сумма увеличилась на 300 млн рублей по сравнению с данными 2016 года. Об этом пишут "Известия".

В ФССП отметили, что рост списаний безнадежных задолженностей связан с увеличением кредитования и падением реальных доходов в прошлом году.

вело решение Google распространять операционную систему Android бесплатно.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» ликвидирован. Огнеборцы проливают конструкции

26 марта, 16:15

Ed Sheeran стал самым продаваемым музыкантом 2017 года

27 февраля, 17:30

Картина дня

На пост главы Хасанского района в Приморье претендуют «бывшие»: депутаты, главы и прокурор

17:25

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару

16:40

"Зеленый угол" организовали в центре Владивостока, только транспорт тут сдают в аренду

12:45

Три депутата-единоросса Думы Уссурийска лишились мандатов по решению суда

15:00

Отпускать или уничтожать? Приморье просит Госдуму принять закон об обращении с животными

13:30

Приморье пытается отсрочить повышение утилизационного сбора на автомобили
Небезопасная дешевая водка крепко обосновалась в розничных сетях и магазинах Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia