Японская "Коямура" может "влиться" в строительство рыбного рынка во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Переговоры о возможном вхождении компании в проект состоялись в Токио

28 марта, PrimaMedia. Проектом по строительству рыбного рынка в центре Владивостока заинтересовалась японская компания "Коямура", рассказал генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Леонид Петухов. Первые переговоры о возможном вхождении японской компании в проект в качестве соинвестора состоялись в Токио, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

Инициатором проекта выступила компания ООО "Акватехнологии", а для его реализации создана компания "ФАР ЛАЙН ДВ", уже ставшая резидентом свободного порта Владивосток. Налоговые преференции, которые позволяет получить статус резидента оценил и предполагаемый соинвестор проекта из Южной Кореи – компания "Ханаро холдингс". По словам председателя совета директоров компании Чжон Чхан Дэ, льготы резидента станут значительной мерой поддержки создания такого рынка.

Проект рынка предполагает строительство на Набережной Цесаревича четырехэтажного здания, на первом этаже которого расположатся технические службы и бассейны для живых рыб и морепродуктов, помещения для охлажденной продукции. Второй этаж будет отведен непосредственно под рынок, третий и четвёртый этажи займет ресторанная зона. Рядом со зданием рынка будет оборудована парковка на 200 машиномест. Общая сумма инвестиций составит 772 млн рублей.