Трудовых мигрантов в Приморье станут проверять еще тщательней. Фото: ИА PrimaMedia

Количество выявленных преступлений и правонарушений, совершенных иностранными гражданами, не сокращается

28 марта, PrimaMedia. Усилить контроль за трудовыми мигрантами поручил отраслевым органам исполнительной власти Приморского края врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Он распорядился усилить требования и меры контроля при выдаче патентов иностранным гражданам: жестко контролироваться должны процессы прохождения иностранными гражданами медицинского обследования и получения ими медицинского заключения. А также – получения иностранными гражданами сертификата о сдаче экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Глава региона провел координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе. Главной темой совещания стала трудовая деятельность иностранных граждан в регионе.

Как доложил врио начальника управления по вопросам миграции Управления МВД России по Приморскому краю Владимир Чекменев, в 2017 году и начале 2018 года миграционная обстановка на территории края стабильная.

"За 2017 год через пункты пропуска Приморского края въехали более 630 тысяч иностранных граждан, выехали – более 618 тысяч. Большая часть из них – туристы и иностранные граждане, въезжающие с коммерческими и деловыми целями. При этом около 70 тысяч иностранцев, которые находятся на территории края в настоящее время, – трудовые мигранты", – отметил он, добавив, что их количество плавно снижается.

При этом количество выявленных преступлений и правонарушений, совершенных иностранными гражданами, не сокращается.

"Работодателям нужно напомнить, что они должны вести контроль за порядком нахождения иностранных граждан в России, а также за отчислением всех видов налогов и сборов в бюджет. И они несут за это ответственность", – подчеркнул глава Приморья.

"Наш приоритет – обеспечение занятости самих жителей края, российских граждан. Но если и привлекать иностранных работников там, где это необходимо, то делать это грамотно, по закону", – заявил Андрей Тарасенко.

По словам врио губернатора, все участники процесса привлечения иностранной рабочей силы должны проводить работу по совершенствованию этого механизма.