До матча осталось

Экономика. Фото: Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Александр Шишкин: Предвыборные обещания Путина являются выверенным планом действий

Президент России Владимир Путин заявил, что все, о чем он говорил перед выборами, должно быть сделано

28 марта, PrimaMedia. Предвыборная программа Владимира Путина является долгосрочной стратегией по развитию экономики и социальной сферы России. Об этом заявил во вторник, 27 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia в Москве.

— Все предвыборные обещания президента должны быть выполнены.Предвыборная программа президента является долгосрочной стратегией по развитию экономики, социальной сферы России. Ее выполнение позволит вывести российскую экономику на новый уровень развития, — отметил сенатор.

По его словам, выборы президента показали, что Владимир Путин пользуется в стране беспрецедентной поддержкой.

— Россияне на выборах консолидировались вокруг кандидатуры Владимира Путина. В сегодняшних условиях, в ситуации внутренних и внешних вызовов, с которыми столкнулась наша страна, такая консолидированная поддержка крайне важна, — сказал Александр Шишкин.

Он обратил внимание на то, что необходимо развивать сферу здравоохранения, образования, ЖКХ.

— Российская экономика демонстрирует рост, она готова к технологическому рывку. Для этого рывка необходимо как можно активнее привлекать инвестиции из-за рубежа, перенимать зарубежные технологии. На Дальнем Востоке созданы для этого все необходимые налоговые льготы, — заключил сенатор.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что все, о чем он говорил перед выборами, должно быть сделано.

— Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной, — сказал президент.

— Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии, прежде всего, надежду на изменение к лучшему, — заключил Владимир Путин.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Александр Шишкин: Госпрограммы показали себя эффективным инструментом развития экономики

27 марта, 18:50

Вся правда о цементе на Дальнем Востоке

27 марта, 08:10

Налоговая отдача рыбной отрасли РФ выросла в 2017 году

19 марта, 18:15

Людмила Талабаева: Совет Федерации ждет от рыбаков предложений по острым вопросам отрасли

16 марта, 11:00

Расширение Свободного порта Владивосток поднимет экономику региона - Владимир Новиков

15 марта, 10:00

Картина дня

На пост главы Хасанского района в Приморье претендуют «бывшие»: депутаты, главы и прокурор

17:25

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару

16:40

"Зеленый угол" организовали в центре Владивостока, только транспорт тут сдают в аренду

12:45

Три депутата-единоросса Думы Уссурийска лишились мандатов по решению суда

15:00

Отпускать или уничтожать? Приморье просит Госдуму принять закон об обращении с животными

13:30

Приморье пытается отсрочить повышение утилизационного сбора на автомобили
Небезопасная дешевая водка крепко обосновалась в розничных сетях и магазинах Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia