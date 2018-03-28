Александр Шишкин: Предвыборные обещания Путина являются выверенным планом действий

Экономика. Фото: Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Президент России Владимир Путин заявил, что все, о чем он говорил перед выборами, должно быть сделано

28 марта, PrimaMedia. Предвыборная программа Владимира Путина является долгосрочной стратегией по развитию экономики и социальной сферы России. Об этом заявил во вторник, 27 марта, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр PrimaMedia в Москве.

— Все предвыборные обещания президента должны быть выполнены.Предвыборная программа президента является долгосрочной стратегией по развитию экономики, социальной сферы России. Ее выполнение позволит вывести российскую экономику на новый уровень развития, — отметил сенатор.

По его словам, выборы президента показали, что Владимир Путин пользуется в стране беспрецедентной поддержкой.

— Россияне на выборах консолидировались вокруг кандидатуры Владимира Путина. В сегодняшних условиях, в ситуации внутренних и внешних вызовов, с которыми столкнулась наша страна, такая консолидированная поддержка крайне важна, — сказал Александр Шишкин.

Он обратил внимание на то, что необходимо развивать сферу здравоохранения, образования, ЖКХ.

— Российская экономика демонстрирует рост, она готова к технологическому рывку. Для этого рывка необходимо как можно активнее привлекать инвестиции из-за рубежа, перенимать зарубежные технологии. На Дальнем Востоке созданы для этого все необходимые налоговые льготы, — заключил сенатор.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что все, о чем он говорил перед выборами, должно быть сделано.

— Понимаю свою колоссальную ответственность перед гражданами России, перед страной, — сказал президент.

— Хорошо знаю и о наших проблемах. Вы, граждане России, справедливо говорите о снижении доходов, о недостатках в здравоохранении, ЖКХ, других сферах. Вижу в вашем высоком доверии, прежде всего, надежду на изменение к лучшему, — заключил Владимир Путин.