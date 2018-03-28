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Профсоюзы Приморья поддерживают борьбу с неформальной занятостью и зарплатами "в конвертах". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Месячник по легализации трудовых отношений стартует во Владивостоке 2 апреля

Профсоюзы Приморья поддерживают борьбу с неформальной занятостью и зарплатами "в конвертах"

28 марта, PrimaMedia. Снизить неформальную занятость, вывести "серую" заработную плату в официальную, повысить собираемость страховых взносов во внебюджетные фонды призван месячник по легализации трудовых отношений. Он пройдет во Владивостоке со 2 по 27 апреля, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФППК.

В столице Приморья будут выявлены области экономики и группы населения, которые наиболее подвержены неформальной занятости, и определены предприятия, где нарушается трудовое законодательство. Также во Владивостоке развернется информационная кампания по информированию горожан о негативных последствий нелегального трудоустройства. Наряду с проведением массового анонимного анкетирования владивостокцам будут выдавать листовки-памятки с информацией по оформлению трудовых отношений, об ответственности работодателей за нарушение трудового и налогового законодательства. Получить бесплатные консультации в администрации Владивостока и Приморском центре занятости населения смогут и работники владивостокских предприятий, и руководители.

Профсоюзы Приморья поддерживают борьбу с неформальной занятостью и зарплатами "в конвертах". Профактивисты активно работают в межведомственных рабочих группах и комиссиях муниципалитетов, созданных специально для решения этой проблемы.

К слову, на тех предприятиях, где есть профорганизации, работники всегда трудоустроены официально и получают "белую" зарплату, что гарантирует в будущем достойную пенсию. Те же владивостокцы и приморцы, что трудятся неофициально, лишены даже самой возможности объединиться в профсоюз и коллективно отстаивать свои трудовые права.

"Победить неформальные трудовые отношения удастся лишь в том случае, если этого захотят сами работники, — считает руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края, член межведомственной рабочей группы по снижению неформальной занятости населения при администрации г. Владивостока Лариса Белова. — Можно до бесконечности выявлять такие предприятия, выписывать их руководителям штрафы и заводить административные дела, но до тех пор, пока владивостокцы и другие приморцы соглашаются на зарплату "в конвертах", проблему не искоренить".

Профсоюзы ведут разъяснительную работу, убеждают горожан и жителей края обходить стороной таких работодателей. И дело не только в том, что не оформленные должным образом трудовые отношения лишают работников социальных гарантий, не позволяют уйти на больничный или в оплачиваемый отпуск, рассчитывать на достойную пенсию.

"На плохие дороги, нехватку учителей в школах, прорехи в здравоохранении, слабую инфраструктуру городов и сел края сегодня не жалуется только самый ленивый. В том числе и те приморцы, что живут одним днем и соглашаются на "серые зарплаты", радуясь, что сэкономили на налогах. Но ведь эти самые налоги и идут на социальные нужды муниципалитетов. Так, бюджет Владивостока регулярно недополучает отчисления по НДФЛ, а это один из самых важных налогов для наполняемости казны города и решения острых социальных проблем", — продолжает Лариса Белова.

Только по результатам выездных налоговых проверок в 2017 году налоговики Владивостока доначислили городским предприятиям НДФЛ на 8,5 млн рублей.

Растет активность и самих владивостокцев. Так, если в 2016 году в анкетировании по вопросам неформальной занятости участвовало 8,5 тысяч человек, то в 2017-м уже 13,6 тысячи. По результатам опроса было выявлено 118 организаций, руководители которых отказывались заключать трудовые договоры с работниками и выплачивали "серую" зарплату. Ими уже занялась прокуратура Владивостока.

Телефоны горячей линии по вопросам неформальной занятости:

— в Государственной инспекции труда в Приморском крае: тел. 226-96-63, 226-89-38;

— в администрации г. Владивостока: тел. 2614-444, 2614-485;

— в КГБУ "Приморский центр занятости населения": тел. 226-74-82.

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