Владивосток и Хабаровск вошли в число худших городов страны по вводу жилья

Долгострои в Снеговой Пади во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Низкие темпы строительства в главных городах ДВ отражаются на стоимости квартир, отмечают аналитики ЦИАН

28 марта, PrimaMedia. Владивосток и Хабаровск стали аутсайдерами рейтинга крупнейших городов России по объему ввода жилья на одного жителя, подготовленного крупнейшей базой данных о недвижимости ЦИАН. Как следует из рейтинга, хуже двух дальневосточных столиц строят только в Иваново и Тольятти, сообщает ИА PrimaMedia.

В послании президента Федеральному собранию в числе прочих была сформулирована цель строить по 120 млн кв. метров жилья ежегодно (то есть, 0,82 кв. м на 1 человека). Аналитики компании ЦИАН изучили объёмы ввода жилья в крупнейших городах России с 2010 по 2016 годы и выяснили, в каких городах план уже выполняется, а где темпы ввода жилья придется увеличивать. Использовались данные Федеральной службы государственной статистики (показатель ввода в действие жилых домов (в том числе, индивидуальных) на территории муниципального образования).

В настоящее время из 48 крупнейших городов РФ лишь в 18 показатель ввода жилья сейчас превышает целевое значение из президентского послания (0,82 кв. м на 1 человека), отмечается в исследовании.

Среди городов, не входящих в разряд миллионников (население от 400 тысяч до 1 млн человек) Владивосток и Хабаровск занимают последние строчки с показателями 0,41 и 0,45 кв. метра на человека соответственно. Небольшой объем первичного рынка в них закономерно приводит к искусственному завышению цен на новостройки (88 и 65 тысяч рублей за кв. метр соответственно), констатируют аналитики ЦИАН.

Минимальный объём ввода жилья на 1 жителя отмечен в городе Иваново – 0,32 кв. м. Показатель снизился на 27% по сравнению с 2010 годом. Также отрицательная динамика отмечена во Владивостоке и Томске. На втором месте город Тольятти, где объём ввода на 100 человек за 2016 год превысили показатель, зафиксированный в 2010 году в 2 раза. Рост связан с выполнением программы по достройке проблемный объектов.

Отметим, что по данным государственной статистики Жилищное строительство в Приморском крае серьезно просело в 2017 году. По информации Приморскстата, за прошедший год застройщики края сдали в эксплуатацию на 15% меньше жилья, чем в 2016 году. Наибольшее падение зафиксировано во Владивостоке — в краевом центре сдано в эксплуатацию на 38% меньше жилых площадей.