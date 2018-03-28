Андрей Тарасенко пригласил студотряды Приморья строить жилье для медиков и педагогов

Андрей Тарасенко на встрече с бойцами студотрядов Приморья. Фото: пресс-служба администрации края

В крае начинается большая программа по служебному жилью, сказал врио губернатора края

28 марта, PrimaMedia. Студенческие отряды Приморья задействуют в строительстве служебного жилья в крае. На встрече с активом приморского отделения "Российских студенческих отрядов" врио губернатора края анонсировал большую программу по строительству жилья для медиков и педагогов и пригласил студентов поучаствовать в ее реализации, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморья.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с представителями Приморского регионального отделения молодежного движения "Российские студенческие отряды" в среду, 28 марта.

В настоящее время в студотрядах Приморья насчитывается более тысячи бойцов. По словам руководителя приморского отделения "Российских студенческих отрядов" Романа Гритченко, ребята работают по самым разным направлениям: проводниками в поездах дальнего следования, официантами, грузчиками, упаковщиками, вожатыми, на стройках, помогают в организации крупных мероприятий. Отдельное направление – путина: приморские студенты ежегодно работают на рыбных предприятиях Сахалина, Камчатки, севера Хабаровского края.



Встреча с бойцами студотрядов. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Андрею Тарасенко также рассказали об акции "Снежный десант-2018", которую студенты проводят в Приморье уже несколько лет подряд. В прошлом году она прошла в 32 населенных пункта в шести районах края. Бойцы студенческих отрядов провели развлекательные и обучающие мероприятия в школах, детских домах, реабилитационных центрах для детей и подростков, оказали помощь пожилым людям и ветеранам в ремонте домов, колке дров и уборке снега.

Врио губернатора отметил, что такие акции очень важны.

"Хорошо, что вы ездите по краю. Я тоже часто езжу по Приморью, и знаю, что многие ребята не были во Владивостоке. Вы показываете им пример, как можно ярко жить, помогать людям", – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Глава региона акцентировал внимание на том, что сегодня сила и энергия студентов необходима краю, который развивается.

"Ваши умения и желание работать пригодятся во многих сферах. К примеру, мы сейчас начинаем большую программу по строительству служебного жилья, студенческие отряды тоже будем привлекать на эти стройки. Это же и для вас жилье – ведь вы будущие специалисты, врачи, педагоги", – обозначил Андрей Тарасенко.

Командир студенческого медицинского отряда обратилась к главе региона с вопросом о возможном трудоустройстве.



Бойцы студенческих отрядов. Фото: пресс-служба администрации Приморья

"Наше направление достаточно молодое, и многие медицинские учреждения опасаются брать нас на практику, не зная, что мы можем помочь и не подведем", – сказала девушка.

Андрей Тарасенко отметил, что больницам и поликлиникам нужны рабочие руки. Он пообещал поддержать это направление.

"С вашими коллегами-педагогами решили вопрос – ребята уже поехали на практику в районы Приморья, в школах ими очень довольны. С будущими медработниками будем действовать по такому же принципу – направлять на практику в города и районы", – обозначил врио губернатора.

Кроме того, Андрей Тарасенко вручил благодарности губернатора края за особый вклад в развитие движения студенческих отрядов в Приморье.



Награждение. Фото: пресс-служба администрации Приморья

Благодарности получили заместитель руководителя Приморского регионального отделения "Российских Студенческих отрядов" Никита Чекунов, старший вожатый Денис Григорьев, боец отряда проводников "Стрела" Александра Мирошникова, педагог-организатор Наталья Прикотень.