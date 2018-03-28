Сотни жителей Владивостока пришли в центр почтить память жертв пожара в Кемерове

Траурный митинг на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Траурный народный сход проходит на центральной площади с 19.00 (ФОТО)

28 марта, PrimaMedia. Сотни владивостокцев пришли на центральную площадь города, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерове, унесший жизни более 60 человек, большинство из которых — дети. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, выразить солидарность с кузбассовцами в день общенационального траура на площадь Борцов за власть Советов вышли сотни горожан. Люди несут цветы и воздушные шарики, которые в конце траурной акции планируется отпустить в небо.

Люди пришли на площадь с белыми шариками. Фото: ИА PrimaMedia Люди пришли на площадь с белыми шариками. Фото: ИА PrimaMedia Мемориал у стелы "Владивосток - город воинской славы. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Напомним, большой пожар в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно.

Во вторник, 27 марта, в Приморье был объявлен региональный день траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко. Все официальные мероприятия в этот день, в которых приняли участие руководитель региона и его заместители, начинались с минуты молчания.



