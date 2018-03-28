До матча осталось

Траурный митинг на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Сотни жителей Владивостока пришли в центр почтить память жертв пожара в Кемерове

Траурный народный сход проходит на центральной площади с 19.00 (ФОТО)

28 марта, PrimaMedia. Сотни владивостокцев пришли на центральную площадь города, чтобы почтить память жертв пожара в Кемерове, унесший жизни более 60 человек, большинство из которых — дети. Как сообщает корр. ИА PrimaMedia, выразить солидарность с кузбассовцами в день общенационального траура на площадь Борцов за власть Советов вышли сотни горожан. Люди несут цветы и воздушные шарики, которые в конце траурной акции планируется отпустить в небо.

1 / 3

Напомним, большой пожар в Кемерово произошел 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, опознаны 25 погибших. На данный момент госпитализированы 12 человек, еще 55 проходят лечение амбулаторно.
Во вторник, 27 марта, в Приморье был объявлен региональный день траура по погибшим при пожаре в Кемерово. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора края Андрей Тарасенко. Все официальные мероприятия в этот день, в которых приняли участие руководитель региона и его заместители, начинались с минуты молчания.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Арсеньев, Терней, Шкотово: акции скорби по жертвам пожара в Кемерово охватили все Приморье

14:25

Жители Приморского края присоединились к национальному трауру по погибшим в Кемерово

09:00

Общенациональный траур объявлен в России в связи с трагедией в Кемерово

27 марта, 21:00

Жители Владивостока несут цветы на главную площадь в память о жертвах трагедии в Кемерово

27 марта, 19:25

«Боль из Кемерово разлилась на всю страну»: жители Владивостока почтили память погибших

27 марта, 19:15

Картина дня

На пост главы Хасанского района в Приморье претендуют «бывшие»: депутаты, главы и прокурор

17:25

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару

16:40

"Зеленый угол" организовали в центре Владивостока, только транспорт тут сдают в аренду

12:45

Три депутата-единоросса Думы Уссурийска лишились мандатов по решению суда

15:00

Отпускать или уничтожать? Приморье просит Госдуму принять закон об обращении с животными

13:30

Приморье пытается отсрочить повышение утилизационного сбора на автомобили
Небезопасная дешевая водка крепко обосновалась в розничных сетях и магазинах Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia