Крупный пожар ликвидируют в Кавалеровском районе Приморья

Пожар в селе Зеркальное. Фото: предоставлено пресс-службой администрации Приморья

В селе Зеркальное горят два нежилых строения, на место выехал первый вице-губернатор края

28 марта, PrimaMedia. В среду, 28 марта, пожар начался в районе села Зеркальное Кавалеровского района. Огнем уничтожено два рядом стоящих нежилых строения. По предварительным данным, пожар возник внутри одного из домов. На месте работают пожарные, в помощь коллегам выдвинулась группа спасателей из Яковлевского района. На место отправился первый вице-губернатор края Александр Костенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации.

На месте работают более 20 пожарных, восемь единиц техники, тушение продолжается, налажена бесперебойная подача воды. В ГУ МЧС России по Приморскому краю также сообщили, что в тушении задействована добровольная пожарная дружина. Благодаря оперативным действиям, угрозы распространению огня нет.

Организован объединенный штаб по тушению, который будет работать в круглосуточном режиме.

О происшествии оперативно доложено врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко. По поручению главы региона его первый заместитель Александр Костенко выехал в Кавалеровский район, где проведет заседание оперативного штаба.