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Кемерово, мы с тобой: владивостокцы почтили память жертв пожара в столице Кузбасса

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Кемерово, мы с тобой: владивостокцы почтили память жертв пожара в столице Кузбасса

28 марта, PrimaMedia. Жители приморский столицы собрались в день национального траура, чтобы почтить память погибших во время пожара в торговом центре Кемерово. Несколько тысяч людей возложили цветы и игрушки к стеле "Владивосток — город воинской славы".

Ровно в 19:00 приморцы запустили белые шары в небо, а автолюбители остановились и просигналили в память о погибших.

Группа добровольцев с плакатами призывали горожан прекратить бездействовать и поддержать петицию в Интернете. Многие не верят в число жертв, поэтому требует сделать расследование гласным.
"Это системная проблема, с которой мы должны бороться, чтобы не допустить следующую трагедию. В "Открытой России" хотят создать народные дружины, которые смогут проверять торговые центры на безопасность. Инициатива исходит от муниципального депутата Гудкова. Этот проект еще в процессе разработки, поэтому не имеет широкой гласности" — отметила Мария Зинченко, одна из добровольцев.
Сегодня каждый желающий мог выйти в центр площади и высказаться о своих переживаниях. Горожане вспоминали трагедию 2006 года, когда у людей также были отрезаны эвакуационные выходы. Многие считают причина таких трагедий в халатности и взяточничестве, а некоторые считают, что беда в безграмотности работников.
"Как любая мать, я была в шоке. Тяжело поверить, что такая трагедия может произойти в наши дни. Должны быть честные проверки на пожарную безопасность во избежание повтора кемеровской трагедии" — поделилась одна из жительниц Владивостока.
На зданиях администрации Владивостока и края приспущены государственные флаги.
Напомним, в России объявлен национальный траур по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре в Кемерово.

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