Р. Гольдштейн: У РФ есть все возможности усилить темпы социально-экономического развития

Ростислав Гольдштейн. Фото: Из личного архива сенатора

В Минфине России состоялось расширенное заседание коллегии министерства

29 марта, PrimaMedia. Президент поставил перед Правительством амбициозные задачи на следующие шесть, требующие еще более серьезных усилий и глубоко проработанных решений. Об этом заявил в четверг, 29 марта, член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, член Трехсторонней комиссии Ростислав Гольдштейн, передает собственный корр PrimaMedia из Москвы.

— Стабильность экономики России, которую мы наблюдаем сегодня, была достигнута значительным трудом и консолидированной работой по целому комплексу направлений. Это улучшение инвестиционной привлекательности страны, взвешенная бюджетная политика, в том числе по региональному вектору, развитие отраслей производства и хозяйства, диверсификация рынка и снижение зависимости от внешней конъюнктуры, эффективное налоговое администрирование и многое другое, — отметил сенатор.

По его словам, политика была, безусловно, консервативная, но именно осторожность и аккуратность в действиях позволила добиться позитивных результатов.

— Имея сегодня довольно прочную экономическую базу, у России есть все возможности усилить темпы социально-экономического развития", — заключил Ростислав Гольдштейн.

Напомним, на расширенной коллегии Министерства финансов РФ были подведены итоги шестилетнего периода работы действующего состава Правительства. Были констатированы качественные изменения финансовой политики за прошедшие годы, а также повышение устойчивости бюджета к изменениям внешней конъюнктуры.

"Мы знаем, как развивались события в прошлом году, как действовали антикризисные меры, которые мы с вами совместно вырабатывали и внедряли в жизнь, как происходила поддержка отраслей промышленности, укрепление бюджетной и финансовой дисциплины. Всё это в целом дало результат. Экономика вернулась к росту, успешно завершив период адаптации к санкциям и давлению извне", — рассказал в своем выступлении глава Правительства Дмитрий Медведев.

Премьер заметил, что темпы роста пока не очень высоки – всего 1,5%, но должны быть предприняты новые усилия, чтобы укрепить этот рост, довести его до уровня выше среднемирового, как предполагают решения, предложенные Президентом.

В ходе вступительного слова Дмитрий Медведев перечислил меры, благодаря которым удалось стабилизировать экономику страны. В их числе были названы новые бюджетные правила, разработанные Министерством финансов. Они позволили ослабить давление на рубль, таким образом, его зависимость от нефтяной конъюнктуры в целом снизилась. Повысилась защита экономики и рубля от внешних шоков в долгосрочной перспективе. Кроме того, сумели удержать инфляцию на рекордно низком уровне в 2,5%.

Крайне важна проведенная Правительством работа по оздоровлению региональных финансов, чтобы прежние долги не препятствовали устойчивому экономическому развитию. Началась реструктуризация бюджетных кредитов на льготных условиях, что позволило снизить объём долговой нагрузки.

Поскольку глобально цели на предстоящие шесть лет уже определены Посланием Президента Федеральному Собранию, Министр финансов РФ Антон Силуанов в своем выступлении говорил об инструментах их достижения, с использованием которых предстоит добиться ускорения экономического роста выше среднемирового и повышения реальных доходов населения.

Среди своих задач Минфин выделяет будущую настройку налоговой системы, которую предстоит проводить исходя из принципа неизменности общего уровня фискальной нагрузки. А для повышения темпов роста нужно больше инвестиций, указывает Минфин.

"Сегодня деньги в финансовую систему поступают в основном через банковские вклады. Нужно создать долгосрочные источники финансовых ресурсов",— отметил Антон Силуанов. По его словам, решить эту задачу можно через создание системы пенсионных накоплений на основе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) и развития инструментов страхования жизни. За счет ИПК соотношение пенсии к зарплате может подрасти на 10–20 процентных пунктов, а у экономики появится дополнительный инвестиционный ресурс в размере 1,5% ВВП.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина согласилась, что акцент должен быть сделан на развитии института "длинных денег". Она призвала "пройти" дискуссию о пенсионных накоплениях и "принять соответствующее решение".