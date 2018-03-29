До матча осталось

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

Георгий Карлов: Игры «Дети Азии» - укрепление дружбы и партнерства в странах АТР

В Государственной Думе РФ прокомментировали предстоящие международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в 2019 году на Сахалине

29 марта, PrimaMedia. Международные спортивные игры "Дети Азии" должны повысить международный статус Сахалинской области и привлечь туристов. Заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы от Сахалинской области. Игры "Дети Азии" пройдут в Южно-Сахалинске впервые, в феврале 2019 года. На этой недели уже был запущен таймер, показывающий оставшееся время до начала крупного международного мероприятия, — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

— Международные Игры "Дети Азии" это подготовка к большим Олимпийским играм и пропаганда здорового образа жизни, но для Сахалинской области — это ещё и престиж, повышение статуса конкретно города Южно-Сахалинска как одной из точек на спортивной карте мира. Для островного края это, безусловно, крупная акция по привлечению туристов и хороший повод усиленными темпами улучшить инфраструктуру городской среды, — сказал Георгий Карлов.

Кроме этого, парламентарий отметил, что более глобальный смысл проведения игр "Дети Азии" — укрепление дружеских и партнёрских отношений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, что в условиях непростой международной обстановки — важная задача.

Руководство Сахалинской области отмечает, что инфраструктура для проведения игр уже почти подготовлена. На Сахалине работает лучший дальневосточный горнолыжный курорт "Горный воздух", где к Зимней Олимпиаде готовились российские олимпийцы и параолимпийцы. Также для проведения "Детей Азии" задействуют биатлонный комплекс и ледовые арены.

Напомним, что в играх "Дети Азии", которые проходят каждые четыре года, участвуют юные спортсмены из большинства азиатских стран. Их цель — пропаганда идей Олимпийского движения, развитие спорта. На данный момент участие в играх в Южно-Сахалинске подтвердило 21 государство. Соревнования пройдут в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, биатлоне, сноуборде, шорт-треке, прыжках с трамплина, лыжных гонках, фигурном катании и хоккее.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

ДРСК обеспечит площадку горнолыжного курорта «Холдоми» дополнительными энергомощностями

01 марта, 11:05

Картина дня

Оптовые цены на бензин в России рекордно выросли и рискуют «взорвать» розницу к лету

10:55

Владивостокский «Адмирал» в следующий сезон КХЛ заехал "на подножке поезда"

28 марта, 21:50

Кемерово, мы с тобой: владивостокцы почтили память жертв пожара в столице Кузбасса

28 марта, 17:25

Закрытые пожарные выходы и нет огнетушителей: насколько ТЦ Владивостока готовы к пожару

28 марта, 16:40

"Зеленый угол" организовали в центре Владивостока, только транспорт тут сдают в аренду

28 марта, 16:45

На пост главы Хасанского района в Приморье претендуют «бывшие»: депутаты, главы и прокурор
Небезопасная дешевая водка крепко обосновалась в розничных сетях и магазинах Приморья
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. И.о. главного редактора Федотов И. М.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia