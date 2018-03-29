Георгий Карлов: Игры «Дети Азии» - укрепление дружбы и партнерства в странах АТР

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

В Государственной Думе РФ прокомментировали предстоящие международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в 2019 году на Сахалине

29 марта, PrimaMedia. Международные спортивные игры "Дети Азии" должны повысить международный статус Сахалинской области и привлечь туристов. Заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы от Сахалинской области. Игры "Дети Азии" пройдут в Южно-Сахалинске впервые, в феврале 2019 года. На этой недели уже был запущен таймер, показывающий оставшееся время до начала крупного международного мероприятия, — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

— Международные Игры "Дети Азии" это подготовка к большим Олимпийским играм и пропаганда здорового образа жизни, но для Сахалинской области — это ещё и престиж, повышение статуса конкретно города Южно-Сахалинска как одной из точек на спортивной карте мира. Для островного края это, безусловно, крупная акция по привлечению туристов и хороший повод усиленными темпами улучшить инфраструктуру городской среды, — сказал Георгий Карлов.

Кроме этого, парламентарий отметил, что более глобальный смысл проведения игр "Дети Азии" — укрепление дружеских и партнёрских отношений в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, что в условиях непростой международной обстановки — важная задача.

Руководство Сахалинской области отмечает, что инфраструктура для проведения игр уже почти подготовлена. На Сахалине работает лучший дальневосточный горнолыжный курорт "Горный воздух", где к Зимней Олимпиаде готовились российские олимпийцы и параолимпийцы. Также для проведения "Детей Азии" задействуют биатлонный комплекс и ледовые арены.

Напомним, что в играх "Дети Азии", которые проходят каждые четыре года, участвуют юные спортсмены из большинства азиатских стран. Их цель — пропаганда идей Олимпийского движения, развитие спорта. На данный момент участие в играх в Южно-Сахалинске подтвердило 21 государство. Соревнования пройдут в восьми зимних видах спорта: горных лыжах, биатлоне, сноуборде, шорт-треке, прыжках с трамплина, лыжных гонках, фигурном катании и хоккее.