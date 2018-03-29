Сильнейшие единоборцы Дальнего Востока сразятся за путевки на Чемпионат России. Фото: пресс-служба федерации СБЕ ММА Приморского края

В ринге встретятся спортсмены из республики Саха (Якутия), Хабаровского, Приморского и Камчатского краев, Сахалинской и Амурской областей

29 марта, PrimaMedia. Зрелищные поединки Чемпионата и Первенства Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству ММА пройдут в воскресенье, 1 апреля, в спорткомплексе "Олимпиец". Сильнейшие единоборцы Дальнего Востока сразятся за путевки на Чемпионат России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе федерации СБЕ ММА Приморского края.

Турнир организован федерацией СБЕ ММА Приморского края при поддержке Союза ММА России и краевой администрации.

Сильнейшие единоборцы Дальнего Востока сразятся за путевки на Чемпионат России. В ринге встретятся спортсмены из республики Саха (Якутия), Хабаровского и Камчатского краев, Сахалинской и Амурской областей. Приморье представят универсальные бойцы из Владивостока, Уссурийска, Арсеньева, Находки, Артема, Дальнереченска, Спасска-Дальнего.

Сильнейшие единоборцы Дальнего Востока сразятся за путевки на Чемпионат России. Фото: пресс-служба федерации СБЕ ММА Приморского края Сильнейшие единоборцы Дальнего Востока сразятся за путевки на Чемпионат России. Фото: пресс-служба федерации СБЕ ММА Приморского края Сильнейшие единоборцы Дальнего Востока сразятся за путевки на Чемпионат России. Фото: пресс-служба федерации СБЕ ММА Приморского края 1 / 3

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах и весовых категориях:

старшие юноши (16-17 лет): 48 кг, 52 кг, 57 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 73 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг;

взрослые (18 лет и старше): 56,7 кг, 61,2 кг, 65,8 кг, 70,3 кг, 77,1 кг, 84 кг, 93 кг, свыше 93 кг.

Как подчеркнул руководитель краевой федерации СБЕ ММА Денис Григорьев, все спортсмены прошли предварительный отбор в своих регионах.

"Во Владивосток приедут максимально подготовленные и мотивированные ребята, поскольку предстоящие соревнования являются отбором на чемпионат России, путевки на который завоюют только победители в своих весовых категориях. Дополнительным стимулом для участников станет присвоение чемпионам ДФО почетного звания "Мастер спорта России", — отметил Денис Григорьев.

Поклонники боевых единоборств увидят в спорткомплексе "Олимпиец" яркие и бескомпромиссные поединки. Вход для зрителей по билетам. Билеты продаются в кассах "Дальпартер" и СК "Олимпиец".

Начало боев в 10.00. Торжественное открытие в 14.00, после которого состоятся полуфинальные и финальные поединки, и завершит соревнования церемония награждения победителей и призеров.

Справки по телефону 8(423)264-24-50.