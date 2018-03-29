До матча осталось

Настя Туман. Фото: https://www.instagram.com/tymannastya/

Известный блогер из Владивостока получила по лицу за дрифт в гаражах

Суровые воронежские мужики разбили ей телефон и избили нескольких человек из съемочной группы

29 марта, PrimaMedia. Блогер из Владивостока Настя Туман попала в неприятную ситуацию в Воронеже. Подвыпившим мужчинам, находящимся рядом с СТО, куда она приехала записать видео с местными блогерами о ремонте автомобиля, не понравился дрифт у гаражей и они избили нескольких человек из съемочной группы. Сама Анастасия получила по лицу, кроме того, ей разбили телефон. Об этом она рассказала на своем канале Youtube, сообщает ИА PrimaMedia.

Настя Туман некоторое время назад переехала из Владивостока, но продолжает вести свой довольно популярный блог.

На этот раз она приехала на СТО вместе с воронежским ютубером, автором канала "СтопХлам" Денисом Сидоровым.

"В этом месте мы оказались не случайно. Мы притащили на станцию буксиром сломавшуюся машину Марины (жена Дениса – прим. агентства). После окончания съемок решили "покрутить пятака". Ничего в этом зазорного и постыдного нет. Мы решили побаловаться на своей машине", — рассказала Настя Туман.

С ее слов, подрифтить на территории им разрешил сотрудник СТО. Но это не понравилось нескольким довольно плотным мужчинам, которые в гаражах жарили шашлык и принимали на грудь. Пока один подошел высказать претензии к машине, за рулем которой находилась Туман, другой направился прямо к оператору канала "СтопХлам" и одним ударом отправил его в нокаут. В ситуацию попытался вмешаться Денис Сидоров, но толпа разгоряченных мужиков избила и его. Девочки физически серьезно не пострадали: у Марины украли телефон, у Анастасии разбили телефон и разок ударили по лицу.

"На нашу съёмочную группу напали, избили, насильно удерживали в ангаре, разбили аппаратуру, украли телефон. Полиция молчит. Никаких действий по горячим следам, несмотря на причинение вреда здоровью, порче имущества, подаче заявления в полицию, факт кражи айфона, придаче огласке в интернете/ТВ", — пишет Настя Туман в своем Instagram, уточняя, что со своей стороны они помогли следствию – обнаружили на месте преступления портмоне с паспортом одного из устроивших побоище.

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