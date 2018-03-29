Православный медиафорум "Доброе слово" станет ярким событием для всего Дальнего Востока

Медиафорум "Доброе слово". Фото: ИА EAOMedia

Провести его планируют 26-27 мая в Биробиджане

29 марта, PrimaMedia. Насыщенную программу Первого Дальневосточного православного медиафорума "Доброе слово", который пройдет 26-27 мая в Биробиджане, одобрил организационный комитет. По словам председателя Союза журналистов ЕАО и руководителя ИА EAOMedia Натальи Мурье, форум станет важным событием для всего макрорегиона, а для биробиджанцев и гостей города его постараются сделать настоящим праздником. В программе форума образовательные мастер-классы от федеральных экспертов, конкурс журналистских работ на православную тематику, ярмарка товаров местного производства, байкерское шоу, казачий сход, спартакиада воспитанников патриотических клубов, мастер-класс колокольного звона и многое другое, сообщает ИА EAOMedia.

По предложению архиепископа Ефрема, заседание оргкомитета медиафорума "Доброе слово" началось с минуты молчания в память о погибших в Кемерово.



Минута молчания. Фото: ИА EAOMedia

— Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово" пройдет в биробиджанской гимназии. Место было выбрано неслучайно. Улицу Ленина уверенно можно назвать культурным центром Биробиджана. На ней находится кафедральный собор, краеведческий музей, областная библиотека, мэрия и площадь Дружбы, синагога, — начала презентацию форума Наталья Мурье. – Как только в Сети появилась информация о проведении нашего православного медиафорума, свою заинтересованность в его проведении заявило Министерство по развитию Дальнего Востока. Оно официально выступает партнером форума. Обязательно пригласим главу ведомства Александра Галушку.

Наталья Мурье презентует медиафорум. Фото: ИА EAOMedia Члены оргкомитета форума. Фото: ИА EAOMedia Наталья Мурье презентует медиафорум. Фото: ИА EAOMedia Члены оргкомитета форума. Фото: ИА EAOMedia Наталья Мурье презентует медиафорум. Фото: ИА EAOMedia Владыка Ефрем. Фото: ИА EAOMedia 1 / 6

Участниками мероприятия статут сотрудники пресс-служб дальневосточных епархий и журналисты, блогеры, активисты некоммерческих объединений, преподаватели основ религиозной культуры и светской этики, священнослужители, байкеры и казаки. В первый день форума "Доброе слово" пройдут круглые столы и дискуссии между представителями СМИ и Русской православной церкви, образовательные мастер-классы, творческие встречи с федеральными экспертами.



Наталья Мурье презентует медиафорум. Фото: ИА EAOMedia

По словам Натальи Мурье, в дни форума в Биробиджане пройдет спартакиада патриотических клубов, сход Уссурийского казачьего войска и общее собрание байкерских клубов Дальнего Востока, будет создана Ассоциация православных женщин Дальнего Востока. Кроме того, при поддержке Инвестиционного агентства ЕАО и мэрии Биробиджана на площади Дружбы будет организована ярмарка товаров местного производства.

В ближайшие дни будет объявлен конкурс журналистских работ на православную тематику. Определение победителей и их награждение пройдет на медиафоруме "Доброе слово".

Заполнить анкету и подать заявку на участие можно на официальной странице форума, на которой доступна вся актуальная информация о предстоящем мероприятии – форумдоброеслово.рф.

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Первый Дальневосточный православный медиафорум "Доброе слово" пройдет в Биробиджане