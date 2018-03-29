Сирены завоют во Владивостоке сегодня

Пройдет проверка системы сигнализации о чрезвычайных ситуациях

29 марта, PrimaMedia. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают о проведении в городе сегодня, 29 марта, с 11.00 до 12.00 дня плановой комплексной проверки территориальной системы оповещения населения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В указанный период времени в различных районах Владивостока будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение. К распространению сигналов оповещения подключат также программы телевизионного вещания "Россия-1", "Россия-24 "Общественное телевидение Приморья", информационные каналы кабельного телевидения компании "Подряд", каналы радио— и проводного вещания "Радио России" и "Маяк", а также каналы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края.

Отметим, что звук сирены – это предупредительный сигнал оповещения "Внимание всем!", который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, а также общеобразовательных учреждений рекомендовано в период проведения проверки организовать просмотр указанных информационных теле— и радиоканалов и проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.

Цель проведения этой комплексной технической проверки – определить степень готовности сил и технических средств системы оповещения Приморского края к ее использованию по назначению. Она будет проводиться с включением оконечных устройств и учебным оповещением населения.

Убедительная просьба жителям и гостям города воспринимать эти звуковые сигналы как временную техническую необходимость и отнестись к ним со спокойствием. Никаких аварийных действий предпринимать не следует.