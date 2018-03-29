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Спорт. 10:55
ХК "Адмирал". Фото: Татьяна Меель для ИА PrimaMedia

Владивостокский «Адмирал» в следующий сезон КХЛ заехал "на подножке поезда"

Кроме того, клуб попал под штрафные санкции из-за долгов по зарплате игрокам

29 марта, PrimaMedia. Владивостокский ХК "Адмирал" оказался в списке 25 клубов Континентальной Хоккейной Лиги, которые будут играть в сезоне 2018/2019. Приморские спортсмены оказались почти в самом конце рейтинга, составленного КХЛ. Кроме того, на "моряков" был наложен штраф за несвоевременную выплату заработной платы игрокам, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

В Москве состоялось заседание Совета директоров КХЛ, где был объявлен состав Чемпионата КХЛ сезона 2018/2019. В число утвержденных участников попал и приморский "Адмирал". "Моряки" оказались на 23-ем месте рейтинга из 25 клубов, которые продолжат играть в лиге. Гораздо меньше повезло тем, кто оказался на 26-ой и 27-ой позиции. ХК "Югра" и "Лада" лишились места в КХЛ. Напомним, что раньше планировалось исключить три клуба по итогам сезона 2017/2018, но успехи "Северстали", по всей видимости, произвели впечатление на руководство лиги, и хоккеисты из Череповца продолжат играть в Западной конференции.

Кроме того, выяснилось, что, по словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, "моряки" оказались единственным клубом с задолженностью по оплате игрокам.

— Все клубы предоставили финансовые документы на следующий сезон, а также свои бюджеты. Тем не менее, было 11 клубов, имеющих задолженности перед игроками. Новое положение регламента, согласно которому за непогашенную задолженность в течение более 2-х месяцев накладываются штрафные санкции, привело к тому, что клубы навели порядок в отношениях "работодатель – работник". Остался только один должник, на него и наложен штраф. Все остальные со своими обязательствами справились в полном объеме, — уточнил Дмитрий Чернышенко.

Таким образом, совет директоров принял решение наложить штраф на ХК "Адмирал" за непогашенную задолженность за декабрь 2017 года в размере 20% от ее суммы.

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