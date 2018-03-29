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Трем районам Приморья добавят средства на защиту от наводнений. Фото: ИА PrimaMedia

Трем районам Приморья добавят средства на защиту от наводнений

80% работ будут оплачены из краевого бюджета и 20% – из муниципальных бюджетов

29 марта, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал постановление о распределении субсидий из краевого бюджета муниципалитетам на строительство и реконструкцию гидротехнических сооружений, включая проектные работы. 2,4 млн рублей будут направлены Октябрьскому району, 2,9 млн рублей – Спасскому городскому округу, 3,2 млн рублей – Горноключевскому городскому поселению Кировского района, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Средства будут направленных в три района, подавших заявки на участие в этих работах на условиях софинансирования. При этом 80% работ будут оплачены из краевого бюджета и 20% – из муниципальных бюджетов.

"На эти средства будет выполнено проектирование гидротехнических сооружений", – отметил директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Александр Коршенко.

Напомним, департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды в этом году разработал проектную документацию для проведения работ на 20 водных объектах. Общий объем финансирования составит 168,5 млн рублей. В крае активизирована работа по строительству новых объектов инженерной защиты от наводнений, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального бюджета.

Так, уже разработана проектно-сметная документация по четырем объектам инженерной защиты от наводнений: в селах Рощино и Вострецово Красноармейского района, в селах Новомихайловка и Шумный Чугуевского района, в Лесозаводске. В стадии проектирования находятся еще семь объектов по инженерной защите от наводнений со сроками завершения в 2018-2019 годах: в Дальнегорске, поселке Милоградово Ольгинского района, поселке Терней и четыре объекта в Уссурийске. Предварительная стоимость проектируемых объектов составит 2,5 млрд рублей.

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