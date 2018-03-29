Еще успеваем на сакуру, весенние фестивали и праздники Японии

Сезон ханами. Фото: Ольга Кускова

Круизы по регионам Японии вместе с «Фрегат Аэро» от 600 долларов – широкий спектр предложений и маршрутов

29 марта, PrimaMedia. Весна в Японии буквально означает пору цветения, когда можно увидеть все великолепное многообразие форм и видов цветов. Здесь всегда что-то цветет: камелии, сливы, гортензии, сакура… Еще есть возможность "вскочить в последний вагон", дабы увидеть страну, окутанную в бело-розовую зефирную пену. А т.к. волна цветения сакуры движется с юга на север, то самый лучший вариант отправиться в круиз вокруг Японии. Можно выбрать непродолжительный и доступный по цене – около 600 долларов. Всю организацию поездки берет на себя приморский туроператор "Фрегат Аэро". Не успеваете на сакуру? Можно отдать предпочтение другим цветам и многочисленным весенним фестивалям.

Весна в Японии – это период "ханами", что буквально означает любования цветами. В течение всей весны цветы меняют друг друга, как стеклышки в калейдоскопе. В марте цветет слива, до конца мая в северных районах можно любоваться сакурой, а в промежутке пышно цветут камелия, ирис, лотос и горчица. Повсеместно проводятся многочисленные фестивали цветов.

"Ни в одной стране нет такого трепетного отношения к перемене времен года. Любование цветами – это не быстрый взгляд на бегу по дороге в офис, магазин или на встречу с друзьями. Это веская причина для настоящего празднования! А еще это значимый аргумент для путешествия – выбора направления и времени поездки. Ведь именно в сезон цветения в Японию устремляются туристы из самых разных стран мира, дабы стать свидетелями этой волшебной сказки. Мы предлагаем нашим клиентам уникальную возможность – посетить Японию в сезон ханами, стать участниками ярких и самобытных фестивалей, посетить самые разные префектуры и отдохнуть в круизном путешествии. Стоимость такого вояжа от 600 долларов. Все зависит от продолжительности круиза, его маршрута и времени тура", — пояснила руководитель PR— отдела компании "Фрегат Аэро" Александра Свириденко.

Весеннее разнообразие. Фото: Ольга Кускова Для создания атмосферы на борту судна есть даже свой онсен. Фото: Ольга Кускова Знаменитые древовидные пионы. Фото: Ольга Кускова Речная прогулка по Осаке в период цветения сакуры. Фото: Ольга Кускова Сады Адачи - живая картина природы. Фото: Ольга Кускова Тюльпаны Тоямы. Фото: Ольга Кускова Цветы весенней Японии. Фото: Ольга Кускова Цветы сакуры бывают разных оттенков - от белого до бордового и нежно салатового. Фото: Ольга Кускова Японцы очень трепетно относятся к перемене времен года. Фото: Ольга Кускова 1 / 9

Во время круиза по Японии можно познакомиться с этой страной с самых разных ракурсов – мегаполисы и глубинка, современные технологии и многовековые традиции, национальная кухня и фестивали. За несколько дней круиза можно познакомиться с такими футуристическими городами, как Йокогама или Осака, посетить древние столицы — Киото – "город тысячи храмов" и Нару, попытаться постичь тайны древних кварталов самураев и гейш в Канадзаве. Или увидеть в префектуре Акита самых красивых девушек в Японии, почувствовать дыхание действующего вулкана Сакурадзима и порелаксировать в соседнем онсене. Ну а природа этой, казалось бы, небольшой страны настолько разнообразна, что равнодушных нет от начала и до конца круиза по Японии.

Абсолютное погружение в культуру Страны восходящего солнца демонстрируют фестивали Японии. Фестиваль цветения сакуры проходит в префектуре Аомори в городе Хиросаки. Два-три раза в месяц в храмах префектуры Акита проводятся традиционные праздники-карнавалы "мацури". Японский город Тонами в префектуре Тояма славится своей ярмаркой тюльпанов – одним из самых долгожданных и красивейших мероприятий этого региона. В течение всего апреля проходит фестиваль Мияко одори – танцевальный праздник, посвященный традиционному танцу сакуры, который исполняется девушками, находящимися на обучении у гейш.

В середине апреля в город Такаяма можно увидеть праздничное шествие огромных платформ, изготовленных в виде здания храма. В начале мая в городе Фукуока можно стать свидетелем шествия всадников, олицетворяющих главных японских богов. В это же время в городе Хамамацу устраивается праздник воздушных змеев. В средине мая в Киото местные жители и туристы участвуют в празднике цветущих алтей – растений типа мальвовых, или любуются процессией старинных лодок, вереницей плывущих по воде. Никко с его шествием паланкинов собирает огромное количество участников. А в Токио в это же время проходит турнир сумо.

Весенние фестивали в Киото. Фото: Ольга Кускова Заход круизного судна в Нагасаки. Фото: Ольга Кускова Золотой павильон Кинкакудзи в Киото. Фото: Ольга Кускова Круизное судно Diamond Princess в Кобэ. Фото: Ольга Кускова На улочках Сакаиминато. Фото: Ольга Кускова Фестиваль в честь цветения сакуры. Фото: Ольга Кускова Храм чистой воды в Киото. Фото: Ольга Кускова 1 / 7

"Большой плюс, что есть возможность отправиться в круиз с русской группой на борту. Это возможность путешествовать с людьми, говорящими на вашем родном языке, т.е. будет с кем поделиться впечатлениями. Это по групповым ценам экскурсии с высококвалифицированными гидами на русском языке в каждом порту захода. Меню в основных ресторанах лайнера на русском языке. На борту будет русскоязычный куратор, который всегда будет рады помочь вам с любыми вопросами, которые могут возникнуть во время круиза.

А еще круиз по Японии — это очень выгодно. Стоимость круиза на 10-11 дней вокруг Японии на лайнере Diamond Princess 5* lux (работает по системе всё включено, кроме спиртного) — в 2-3 раза ниже, чем аналогичный наземный тур на базе завтрака и отеля 3-4*. И это не говоря о том, что в случае с круизом туристам не надо постоянно переезжать и разбирать или собирать чемоданы. Белоснежный лайнер-отель будет сам переносить вас из одного порта в другой, пока вы наслаждаетесь рюмочкой сакэ в специальном японском ресторане Kai Sushi на борту Diamond Princess 5* lux или гуляете по паркам, старинным кварталам японских городов. Более того, можно оплатить круиз в рассрочку, что очень выгодно для семейного бюджета", — пояснила менеджер компании Лариса Лизунова.

Diamond Princess в порту острова Чеджу. Фото: Ольга Кускова Атриум круизного судна. Фото: Ольга Кускова Еще один бассейн, а вечером здесь работает кинотеатр под открытым небом. Фото: Ольга Кускова Искусство карвинга от поваров Diamond Princess. Фото: Ольга Кускова Круиз - доступный отдых на уровне пяти звезд. Фото: Ольга Кускова Крытый бассейн на Diamond Princess. Фото: Ольга Кускова Один из бассейнов на борту круизного судна. Фото: Ольга Кускова Одна из кают круизного судна. Фото: Ольга Кускова Поле для гольфа. Фото: Ольга Кускова 1 / 9

Компания "Фрегат Аэро" совместно с круизным оператором "Бриз Лайн" предлагает добрый десяток круизов вокруг Японии на апрель и май. Объединив майские праздники и возможные отгулы, можно получить настоящий отпуск, полный впечатлений и приключений. Так, например, 8-дневный тур с посещением Японии, Южной Кореи или Тайваня стоит от 800 долларов. А 9-дневное путешествие с посещением Токио, Киото, Осаки, Пусана, Сакаиминато, Саппоро, Хакодате стоит от 1200 долларов. Можно остановить так же свой выбор и на летних круизах, когда дневную духоту "гасит" морской бриз. Есть туры от 600 долларов. Любой из выбранных круизных туров можно оплатить в рассрочку.

По всем вопросам подбора маршрутов, бронирования тура, выбора каюты, формирования группы, участия в экскурсиях, оформления визы и условия оплаты стоит обратиться в офис компании "Фрегат Аэро" или по телефону (423)-245-96-96.