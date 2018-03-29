Убийцу мужчины на ж/д путях во Владивостоке суд отправил в психиатрическую лечебницу. Фото: ИА PrimaMedia

Преступник во время разбирательства оскорблял следователя и судью

29 марта, PrimaMedia. Житель Владивостока, который в августе 2017 года в районе станции "Океанская" совершил убийство человека, советским районным судом краевой столицы отправлен в психиатрическую больницу на принудительное лечение. Всего ему инкриминированы преступления по трем статьям УК РФ, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Напомним, следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России (ДВСУТ СК России) 16 августа 2017 года возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в этот же день на железнодорожной платформе "Океанская" во Владивостоке мужчины, 1956 года рождения, с причиненными ему колото-резанными ранениями. В результате полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия.

Следствие по уголовному делу осуществлялось Приморским следственным отделом на транспорте ДВСУТ СК России. В ходе расследования установлена причастность к совершению деяния 56-летнего приморца, страдающего психическим расстройством. Как выяснилось в ходе следствия, убийство было совершено спонтанно и безмотивно, с пострадавшим виновный ранее был не знаком. Позиция следствия подтверждена рядом доказательств, в том числе показаниями потерпевшей, ряда свидетелей, результатами четырех проведенных экспертиз.

Кроме этого в судебном процессе по рассмотрению ходатайства следователя о помещении в медицинский (психиатрический) стационар, обвиняемый публично оскорбил следователя и судью, тем самым проявив неуважение к суду.

Советским районным судом Владивостока вынесено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины, которому инкриминировано совершение трех запрещенных уголовным законом деяний, содержащих признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвующего в отправлении правосудия), ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

По результатам рассмотрения уголовного дела, судом, с учетом результатов проведенной комплексной психолого-психиатрической экспертизы, принято решение применить к подсудимому меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа.