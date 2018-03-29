Сбербанк направит 20 млн рублей на оказание помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

Также банк возьмет на себя урегулирование долгов по кредитам, открытым в ПАО «Сбербанк», семьям пострадавших и погибших

29 марта, PrimaMedia. Сбербанк возьмет на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам, открытым в ПАО Сбербанк, семьям пострадавших и погибших при пожаре. Кроме того, принято решение о целевом перечислении 20 млн рублей на оказание помощи пострадавшим и объявлен сбор денежных средств среди сотрудников банка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Телефон для обращений: +7 800 775-60-26 (круглосуточно).

Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в областной бюджет Главного финансового управления Кемеровской области:

ИНН: 4200000630

КПП: 420501001

ОКОНХ 97410

ОКПО 02286354

ОКТМО 32701000

БИК 043207001

Расчетный счет: 440101810400000010007

Отделение Кемерово г. Кемерово

УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)

БК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180

Назначение платежа: "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня")