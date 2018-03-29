Сбербанк направит 20 млн рублей на оказание помощи пострадавшим при пожаре в Кемерово

29 марта, PrimaMedia. Сбербанк возьмет на себя урегулирование задолженности по кредитным продуктам, открытым в ПАО Сбербанк, семьям пострадавших и погибших при пожаре. Кроме того, принято решение о целевом перечислении 20 млн рублей на оказание помощи пострадавшим и объявлен сбор денежных средств среди сотрудников банка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.
Телефон для обращений: +7 800 775-60-26 (круглосуточно).
Реквизиты для зачисления безвозмездных перечислений в областной бюджет Главного финансового управления Кемеровской области:
ИНН: 4200000630
КПП: 420501001
ОКОНХ 97410
ОКПО 02286354
ОКТМО 32701000
БИК 043207001
Расчетный счет: 440101810400000010007
Отделение Кемерово г. Кемерово
УФК по Кемеровской области (Главное финансовое управление Кемеровской области)
БК в поле 104 платежного поручения 855 2 07 02030 02 0018 180
Назначение платежа: "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи с пожаром в ТРЦ "Зимняя вишня")