До матча осталось

Здание администрации Приморского края. Фото: Евгения Кокурина, ИА PrimaMedia

Дорожный департамент администрации Приморья не смогли реорганизовать в срок

Из-за этого в суде даже приостановили рассмотрение дела о взыскании почти 330 млн рублей

29 марта, PrimaMedia. Департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморья не смогли реорганизовать до 30 марта. В соответствии с постановлением врио губернатора региона, сейчас установлена новая дата для завершения всех юридических процедур – 31 мая. Между тем, отсутствие правопреемника подразделения администрации стало причиной приостановления производства по делу о взыскании почти 330 млн рублей по иску компании-перевозчика, сообщает ИА PrimaMedia.

Еще в конце прошлого года было решено разделить департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморского края на два органа исполнительной власти, а именно, выделить из его структуры департамент транспорта, чтобы Александру Шворе не пришлось тянуть на себе кроме мостов и дорог еще и авиацию, паромы, электрички, автобусы и такси.

"Установить срок проведения реорганизационных мероприятий не позднее 30 марта 2018 года", — говорилось в декабрьском постановлении за подписью врио губернатора Приморья.

Но оказалось, что до 30 марта разделить департаменты не получается. Потому руководитель региона распорядился увеличить этот срок еще на 2 месяца.

Юридическая неразбериха повлияла и на судебные процессы, которые идут в арбитраже. Так, было приостановлено производство по делу об экономическом споре ОАО "Экспресс Приморья" и департаментом транспорта и дорожного хозяйства – о взыскании 329,8 млн рублей. "До определения правопреемника", — отметил судья.

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