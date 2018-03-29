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Неизгладимый шрам: жителя Владивостока судят за удар бутылкой по лицу приятеля

Оставшийся рубец не устраним с помощью нехирургических средств

29 марта, PrimaMedia. Суд во Владивостоке рассмотрит дело о причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю, выразившегося в неизгладимом обезображивании его лица. Сильную рану потерпевший получил от приятеля, который нанес ему целенаправленный удар разбитой бутылкой. Экспертиза признала шрам неизгладимым, поскольку он не устраним с помощью нехирургических средств. При этом рубец придает лицу потерпевшего отталкивающий и эстетически неприглядный вид, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт краевой прокуратуры.

По версии следствия, фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ссоры с потерпевшим нанес последнему несколько ударов стеклянной бутылкой по голове.

После этого, разбив бутылку, он нанес один целенаправленный удар в область лица. В результате этого потерпевшему были причинены повреждения, от которых остался шрам на видимой части лица.

Прокуратурой Первомайского района Владивостока утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В настоящее время уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

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